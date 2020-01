Windows 10X skopiuje świetną funkcję z macOS. Chcę jej w Windowsie 10!

Tego potrzebujemy.





Tapety dynamiczne w Windows 10X!

Jedna z dynamicznych tapet w Mac OS.

Microsoft, chcemy takich tapet także w Windowsie 10

Pomimo że Windows 10X został zaprezentowany jeszcze 2 października ubiegłego roku, to wciąż skrywa przed nami wiele tajemnic. Wprawdzie znamy już kilka jego kluczowych funkcji , ale w sieci cyklicznie pojawiają się informacje dotyczące coraz to nowych rozwiązań. Wiemy już, że nowy system Microsoftu skopiuje jedną z ciekawszych opcji z systemu macOS.Jeśli korzystacie z Windowsa 10, to zapewne zgodzicie się ze stwierdzeniem, że bez korzystania z dodatkowych aplikacji możliwości personalizacji tego systemu nie są najlepsze. Wielu użytkowników Windowsa ustawia sobie dynamiczne tapety znane z macOS za sprawą narzędzi zewnętrznych. Według najnowszego raportu publikowanego przez serwis WindowsCentral, tapety tego rodzaju zagoszczą w Windowsie 10X jako jedna z podstawowych funkcji tego OSu.Tapety dynamiczne w Windows 10X mają być zbiorem obrazów, które. Nie chodzi oczywiście o karuzelę różnych zdjęć, a zmiany zachodzące w obrębie jednej fotografii. Ta wyglądałaby inaczej o poranku, w południe, wieczorem i w nocy. Ponoć na dynamicznych tapetach Microsoftu mają gościć także różne zjawiska pogodowe, w zależności od auty panującej w lokalizacji danego użytkownika.Lubię Windowsa 10 i uważam, że ma znacznie więcej zalet niż wad . Mimo to nieco irytuje mnie to, że nie do końca mogę dopasować jego wygląd do swoich preferencji. Z racji swojej pracy na pulpit spoglądam dość często i nie ukrywam, że innowacja wprowadzana w Windowsie 10X przydałaby się także w Windowsie 10. W zasadzie, z technicznego punktu widzenia nic nie stoi na przeszkodzie, aby wprowadzić dynamiczne tapety do Windowsa 10 w najbliższej aktualizacji 20H1 , prawda?Wiemy już, że Windows 10X jest tworzony przede wszystkim z myślą o urządzeniach dwuekranowych, ale zadebiutuje także na wybranych laptopach. Ukończenia prac nad Windowsem 10X spodziewamy się już tej wiosny. Debiut nowego systemu powinien nastąpić jeszcze przed sklepową premierą zapowiedzianego jakiś czas temu Surface Neo