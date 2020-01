Google Chrome: wszystkie płatne rozszerzenia zablokowane. Powód? Za dużo oszustów

Poważny problem.





Google od początku 2020 roku zmaga się z poważnym problemem. Jak poinformował gigant – ostatnie tygodnie upłynęły pod znakiem wykonywania podejrzanych płatności w ramach Chrome Web Store. Skala niebezpieczeństwa zmusiła firmę do zablokowania użytkownikom możliwości kupowania rozszerzeń do przeglądarki, a co za tym idzie – twórcom do zarabiania na swojej pracy.Koncern oznajmił, iż tak drastyczna decyzja była niezbędna, by zapobiec poważniejszym incydentom.. Co dokładnie obejmuje blokada?Na szczęście jeśli już na swoim koncie posiadasz kupione rozszerzenie, to nie musisz się niczego obawiać – nie zostanie ono bowiem usunięte.Obawiać się jednak muszą deweloperzy, którzy przez decyzję Google po prostu stracili możliwość zarobku. Co więcej, nie mogą oni aktualizować swoich płatnych usług – próba wprowadzenia update’u zostanie z miejsca odrzucona.Źródło: Tech Radar