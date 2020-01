Microsoft łata irytujące błędy w nowej aktualizacji Windows 10

Niby drobnostki, ale...





Microsoft udostępnia kolejne aktualizacje zbiorcze dla systemu Windows 10. Tym razem są to poprawki dla nowszych wersji systemu, a mianowicie wydań 1903 i 1909, które skupiają się na usuwaniu bugów zarejestrowanych na przestrzeni ostatnich miesięcy. Wielu z Was dostrzeże dziś na swoich komputerach aktualizacjeoraz. Zastanawiacie się co naprawiają? Oto odpowiedź.wprowadzanych w najnowszych aktualizacjach dotyczy Eksploratora Plików, a dokładnie jego paska wyszukiwania. Od dłuższego czasu w miejscu tym występował błąd, który uniemożliwiał wklejanie tekstu w okno wyszukiwarki po kliknięciu na nie prawym przyciskiem myszy. Na tym poprawki się nie kończą, bowiem Microsoft zażegnał także bug powodujący "zamrożenie" owego paska po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na jego obszarze.Opcjonalna poprawka wprowadza także drobne poprawki do menu Start. Od teraz spersonalizowany układ ruchomych kafelek (live tiles) nie powinien zmieniać się samoistnie po restartowaniu komputera. Czasem zjawisko to występowało nawet wtedy, gdy układ był zablokowany.Gigant z Redmond przy okazji dokonałza pomocą biometrii poprzez usługę Windows Hello. Od teraz Windows 10 na komputerach stacjonarnych i laptopach wyposażonych w kamerkę będzie odczuwalnie skuteczniej identyfikował twarz użytkownika.Obie poprawki zainstalujecie ręcznie przechodząc do sekcji Windows Update w swoim systemie. Warto.