Zdumiewająca zmiana w nowym Kali Linux 2020.1 - możesz go już pobrać

Kali Linux to system operacyjny bazujący na Debianie, który lubi zaskakiwać. W wydaniu 2019.4 z końca listopada pojawił się na przykład Tryb Undercover , który pozwalał łatwo upodobnić otwartoźródłowy OS do... Windowsa 10. Nowy, wydany właśnie. Mowa o konieczności stworzenia konta administratora bez praw roota na etapie instalacji systemu. Są też inne zmiany."Narzędzia, które identyfikujemy jako wymagające dostępu do konta root, a także typowe funkcje administracyjne, takie jak uruchamianie i zatrzymywanie usług, będą w sposób interaktywny prosić o uprawnienia administracyjne (przynajmniej po uruchomieniu z menu Kali)", tłumaczy potrzebę zmiany zespół deweloperski. Tworzenie konta administratora pozbawionego praw roota ma w efekcie zwiększyć poziom bezpieczeństwa systemowego.Nowością jest m.in. nowy motyw dla użytkowników środowiska GNOME, z preinstalowanym trybem jasnym i ciemnym do wyboru. W nowym Kali Linux 2020.1 znalazło się kilka ciekawych paczek, w tym splinter, emailharvester, czy też sherlock.Od teraz twórcydla różnych środowisk deweloperskich. Wcześniej producent udostępniał osobne pliki dla Xfce (domyślna forma), KDE, MATE, czy też GNOME. Nowy Kali Linux to tylko jeden obraz pozwalający na instalację systemu bez konieczności nawiązywania połączenia z siecią.Wkrótce zostaną udostępnione także dwa obrazy Kali Linux 2020.1 - live image oraz network installer image. Pierwszy pozwoli korzystać z systemu bez instalacji. Drugi z nich będzie naprawdę kompaktowy, pozwoli wybrać środowisko i narzędzia, ale - co oczywiste - wymagał będzie połączenia z siecią do sprawnej instalacji.Pamiętać należy o tym, że Kali Linux to dystrybucja nietypowa i. Oferuje ona ponad 300 narzędzi stworzonych do tego rodzaju zastosowań, w tym Aircrack-ng, Hydra, Nmap, Wireshark, Metasplot framework, Maltego, Owasp-Zap, SQLMap, John, Burpsuite, Johnny, Pyrit, SIPcrack, PWdump, Rainbowcrack, Maskgen, Hexinject, SSLSniff i Dsniff.Jeśli wiecie, że potrzebujecie takiej właśnie dystrybucji, to Kali Linuxa pobierzecie z naszej bazy plików, w tym miejscu