Sztuczna inteligencja Google tłumaczy język migowy na mowę

Krok w stronę doskonalszego Tłumacza.





Język migowy w Tłumaczu Google

to świetna aplikacja. Z jego pomocą możemy przetłumaczyć na język polski wyrażenia i teksty napisane w kilkudziesięciu językach, i to nie tylko takie, które wstukaliśmy w okienko translatora. Aplikacja tłumaczy też bowiem teksty widoczne na dowolnych zdjęciach i obrazach oraz napisane ręcznie. Ba, od dłuższego czasu jest ona również zdolna do tłumaczenia rejestrowanego głosu w czasie rzeczywistym.Jeśli miałabym powiedzieć, że w Tłumaczu Google mi czegoś brakuje, poruszyłabym kwestię metod komunikacji, które nie bazują na wykorzystaniu narządu głosu ani pisma. Jedną z wad aplikacji jest bowiem fakt, że ta nie potrafi tłumaczyć na inne języki języka migowego, a w zasadzie języków migowych, bo sumie na całym świecie używa się nawet kilkuset takich języków. Na szczęście, właśnie pojawiła się nadzieja na to, iż Tłumacz Google z czasem zyska taką funkcję.Google zdołało opracować sztuczną inteligencję, która. Jeśli przedsiębiorstwo zaimplementowałoby taką technologię w swoim Tłumaczu, komunikowanie się z osobami głuchoniemymi stałoby się znacznie łatwiejsze dla tych, którzy języka migowego nie znają.Szanse na to, że coś takiego nastąpi, daje fakt, iż Google udało się pomyślnie przetestować swoją sztuczną inteligencję na smartfonie. W przeszłości korzystanie z takich rozwiązań wymagało zastosowania komputerów osobistych o dużej mocy obliczeniowej.Rzecz jasna, zanim omawiana technologia ujrzy światło dzienne, należy ją jeszcze udoskonalić. Dobrze by było, gdyby sztuczna inteligencja podczas tłumaczenia z języka migowego brała pod uwagę nie tylko gesty wykonywane rękoma, ale również mimikę, a poza tym była w stanie rozpoznawać symbole pokazywane bardzo szybko.Firma zamierza między innymi zwiększyć liczbę gestów, które sztuczna inteligencja będzie mogła rozpoznawać czy poprawić jakość i stabilność śledzenia rąk.Więcej na temat sztucznej inteligencji tłumaczącej gesty języka migowego przeczytacie tutaj Źródło: Google AI Blog