Windows 10 ARM uruchomiony na Raspberry Pi 4

Raspberry Pi 4 w odpowiednich rękach może wszystko.





Old build of Windows 10 arm64 running on a raspberry pi 4b 4gb (limited to 1gb of ram) pic.twitter.com/LYoe6H6vCW — Marcin (@Marcinoo97) January 25, 2020

Komputery Raspberry Pi od lat rozpalają wyobraźnię zdolnych majsterkowiczów, tworzących w oparciu o nie coraz to ciekawsze rozwiązania. Nowy Raspberry Pi 4 to najnowszy mikrokomputer, który pomimo drobnych wad usterek jest sprzętem cenionym za swoją atrakcyjną cenę i świetną jak na rozmiary wydajność. To między innymi podzespoły o relatywnie dużej mocy obliczeniowej pozwoliły uruchomić na nim system Windows 10 ARM.Do tej pory chcąc uruchomić Windows 10 na Raspberry Pi 4 trzeba było korzystać z edycji Windows 10 IoT Core, która tworzona jest z myślą o sprzętach IoT, przez co wiele brakuje jej do pełnej wersji OSu. Windows 10 ARM uruchomiano wcześniej na smartfonach Lumia oraz Raspberry Pi 3. Okazuje się, że można go odpalić także na najnowszej wersji "jeżynki" - udowodnił to, który swoim dokonaniem pochwalił się za pośrednictwem Twittera."Techniczne ustawienie truncatememory 0x40000000 z bcdedit i usunięcie sterowników lan7800, lan9500, SerPL011 i bcmauxspi powinno wystarczyć. Jednak zainstalowałem 17134 na dysku USB, aby móc najpierw zakończyć OOBE na [Raspberry Pi 3), zanim będę mógł użyć napędu USB do rozruchu rpi4.", czytamy w innym tweecie.Marcinowi udało się uruchomić system na mikrokomputerze dzięki narzędziu instalacyjnemu. Polak podaje, że uruchomił system Windows 10 ARM Build 17134, czyli z aktualizacją z kwietnia 2018 roku, na Raspberry Pi 4 Model B. Deweloper podaje, że różnica w wydajności pomiędzy RPi 4 i RPi 3 jest mocno odczuwalna.Raspberry Pi 4 korzysta z 4-rdzeniowego układu Broadcom 2711 z 64-bitowymi rdzeniami Cortex-A71 (ARM v8) o taktowaniu 1,5 GHz. W sprzedaży znajdziecie płytki z 1, 2 lub 4 GB pamięci LPDDR4 SDRAM. Więcej na temat tego arcyciekawego mikrokomputera przeczytacie tutaj