Microsoft czynnie pomaga ulepszyć zarządzanie kartami w Chrome

Owoc współpracy widoczny gołym okiem.





Coś, co jeszcze kilka lat temu nie mieściłoby się nikomu w głowie dziś ma miejsce za sprawą projektu Chromium. Firmy Microsoft i Google współpracują, aby czynić nawzajem swoje produkty lepszymi. Microsoft wydał niedawno stabilną wersję swojej przeglądarki internetowej Edge , która korzysta z silnika Chromium, a teraz pomaga Google zaadaptować jedną z jej ciekawszych funkcji w aplikacji Chrome.W ramach projektu Chromium opracowywane jest nowe rozwiązanie związane z zarządzaniem otwartymi kartami. Przeglądarka Microsoft Edge już teraz umożliwia użytkownikowi przenoszenie kilku otwartych kart na raz do nowego okna aplikacji. Funkcji tej wciąż brakuje w Chrome, ale wygląda na to, że już niedługo. Informację na ten temat użytkownicy Reddita znaleźli w jednym z wątków dyskusyjnych na stronie projektu Chromium. Źródłem jest konwersacja pomiędzy inżynierem oprogramowania w Google, Leonardem Greyem oraz Justinem Gallagherem z Microsoftu."Jeśli nadal jesteście zainteresowani przeniesieniem tego z Edge'a, chętnie to zaadaptujemy :)", pisze inżynier Google. "Brzmi świetnie! W takim razie wezmę to zadanie na siebie", odpisuje przedstawiciel Microsoftu.O tak.Stosowne pliki zostały już umieszczone w Chromium Gerrit, w tym miejscu To jedna z pierwszych widocznych gołym okiem zmian, które pojawią się w przeglądarce Google Chrome dzięki współpracy z Microsoftem w ramach projektu Chromium. Nie oznacza to rzecz jasna, że gigant z Redmond próżnuje i nie oferuje żadnego wkładu - wręcz przeciwnie. Firma na przestrzeni 2019 roku wniosła do projektu ponad 1000 różnych propozycji.Źródło: Chromium, Reddit