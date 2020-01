Subskrybenci YouTube Premium będą mogli wesprzeć swojego ulubionego twórcę "za darmo"

Są chętni?





Jeśli jesteście subskrybentami usługi YouTube Premium , to wielce prawdopodobne, że już niedługo otrzymacie interesujący bonus prosto od Google. Oprócz opcji odtwarzania filmów bez reklam i wyświetlania materiałów w tle, będziecie mogli wesprzeć swojego ulubionego twórcę zupełnie „za darmo”. Na czym dokładnie ma polegać oferta?Użytkownik otrzymuje w zamian np. dostęp do dedykowanych postów w karcie „Społeczność”, emotikon i przypinki wyświetlanej pod opublikowanym komentarzem.Jak zaważyła część konsumentów we wielu krajach świata –. Najpierw oczywiście trzeba jednak wydać pieniądze na Premium, więc mamy do czynienia z pewną formą oszczędności, aniżeli gratisem.Maksymalna wartość takiego wsparcia może wynieść 5 dolarów (nie wiadomo jak będzie się to prezentować w Polsce), co jest dosyć sporą sumą – zwłaszcza, że influencerzy ustawiają sobie kilka progów pieniężnych. Trudno jednak stwierdzić, kiedy nowość pojawi się u wszystkich.Mamy do czynienia z testem interesującej funkcjonalności, która wcale nie musi ujrzeć światła dziennego.Źródło: 9to5google