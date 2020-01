Jak ignorować znajomego na Messengerze? To coraz prostsze

Funkcja trafia także na apkę z Microsoft Store.





Jak wyciszyć powiadomienia o wiadomościach na Messengerze?





Jak zignorować wiadomości na Messengerze?





Wiadomości przeczytacie od teraz w folderze

Gdzie jest folder Inne w Messengerze?

Ignorowanie wiadomości także w aplikacji desktopowej Messenger z Microsoft Store

Messenger Desktop (Beta) | In arrivo una nuova splashscreen e la funzione "Ignora messaggi" https://t.co/Y80Y8xhAyH pic.twitter.com/nvrzpRrBfL — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) January 24, 2020

Czy osoba ignorowana lub wyciszona na Messengerze otrzyma o tym powiadomienie?

Facebook daje internautom całkiem sporo opcji w zakresie ograniczania kontaktu ze znajomymi oraz ludźmi irytującymi, namolnymi lub agresywnymi. Najbardziej "drastyczną" formą ukarania kogoś za nieeleganckie zachowanie jest dodanie tej osoby do listy zablokowanych i usunięcie z grona znajomych. Co jednak zrobić w sytuacji, kiedy daną osobę chcemy zachować na liście swoich kontaktów, a jednocześnie nie chcemy widzieć od niej wiadomości? Są dwie możliwości.Najprostszym sposobem na święty spokój jest wyciszenie konwersacji z konkretnym użytkownikiem Facebooka. Dzięki tej operacji przestaniecie dostawać powiadomienia dźwiękowe o nowych wiadomościach z danego wątku. Facebook nie będzie też wyświetlał notyfikacji o nieodczytanych treściach od znajomego w postaci cyfry na górnym pasku, przy ikonie Messengera. Mam na myśli tę ikonę:O wiadomościach z wyciszonej rozmowy dowiecie się tylko wtedy, gdy wejdziecie do skrzynki odbiorczej komunikatora lub przechodząc bezpośrednio do danej rozmowy.wyciszenie konwersacji z danym rozmówcą na smartfonie powoduje także jej wyciszenie na urządzeniu mobilnym - i na odwrót.konwersację wyciszycie klikając na ikonę koła zębatego w oknie rozmowy, a następnie wybierając opcję "Wycisz konwersację". Teraz możecie zdecydować, czy ma to być wyciszenie czasowe, czy też stałe, aktywne do momentu jego ręcznego wyłączenia., należy przejść do skrzynki odbiorczej i przytrzymać palec na rozmówcy, którego chcecie wyciszyć. Po chwili wyświetli się menu, z poziomu którego należy tapnąć na ikonę dzwoneczka. Teraz wystarczyło będzie określić czas wyciszenia i voila - działa.Od jakiegoś czasu istnieje także jeszcze skuteczniejsza metoda na ograniczenie kontaktu na Messengerze. Opcja "Ignoruj wiadomości" spowoduje, że nie tylko nie otrzymasz od innego użytkownika wiadomości w sposób bezpośredni, ale dodatkowo konwersacja zostanie przeniesiona ze Skrzynki odbiorczej do folderu "Inne". Wiadomości będą wyświetlane w tym miejscu aż do momentu zaakceptowania "Prośby o dołączenie" do rozmowy po stronie osoby ignorującej.sprowadza się do wybrania ikony "hamburger menu" (trzy poziome kreseczki) po przytrzymaniu palca na wybranym kontakcie w Skrzynce odbiorczej, a następnie wybraniu opcji "Ignoruj wiadomości"."Inne". Rodzi się pytanie...Dostanie się do niego w przeglądarce internetowej jest bardzo proste. Wystarczy w Skrzynce odbiorczej kliknąć ikonę koła zębatego i wybrać opcję "Inne". Alternatywnie, w pasku skrótów na górnej części ekranu, obok ikony powiadomień, znaleźć ikonę Messengera, kliknąć na nią i wybrać napis "Inne" znajdujący się tuż obok głównego widoku "Ostatnie".Na apce mobilnej folder inne jest zaszyty w nieco mniej oczywistej lokalizacji. Przejdziecie do niego klikając w głównym widoku Skrzynki odbiorczej na swoje zdjęcie profilowe (w lewej górnej części ekranu) i z listy wybierając opcję "Inne", znajdującą się tuż pod suwakiem aktywującym Tryb ciemny.Opcje wyciszenia i ignorowania wiadomości są dostępne na wersji przeglądarkowej i mobilnej Facebooka i Messengera. Funkcja ignorowania pojawiła się też u niektórych użytkowników Messengera (Beta) w wydaniu desktopowym ze sklepu Microsoft Store. Opcja ta zadebiutuje w stabilnym wydaniu aplikacji Messenger w wersji 350.3.122.0.Możecie być o to spokojni. Wasz rozmówca nigdy nie dowie się, że rozmowa z nim została wyciszona lub zignorowana.Zapytacie dlaczego mielibyście wyciszać lub ignorować wiadomości od kogoś z Waszych znajomych? To akurat bardzo proste i wcale nie musi wiązać się z nieeleganckim zachowaniem. Być może któryś z Waszych bliskich dzieli każdą swoją wypowiedź na kilkanaście wiadomości, co wywołuje lawinę komunikatów dźwiękowych? A może po prostu nie macie ochoty rozmawiać z daną osobą przez kilka dni, ot tak, a ktoś nie potrafi tego uszanować? Właśnie ze względu na takie sytuacje Facebook oddaje w ręce użytkowników wspomniane narzędzia. Nie wahajcie się, korzystajcie.