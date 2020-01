Korzystasz z Chrome i Office 365? Microsoft zmieni ci domyślną wyszukiwarkę

Kontrowersyjna decyzja.





Wszystko dla dobra klienta

Microsoft wie najlepiej co jest dobre dla użytkowników swoich produktów. Równolegle do testowania reklam pakietu Office, wyświetlanych w programie WordPad przypadkowego usuwania tapet użytkowników ostatnią aktualizacją dla Windowsa 7 , gigant z Redmond uprzykrza życie osobom korzystającym z przeglądarki internetowej Google Chrome i pakietu Office 365.Pamiętacie niesławny pasek narzędzi Ask Toolbar, który swego czasu instalował się "samoczynnie" w przeglądarkach internetowych, zastępował domyślną wyszukiwarkę i był prawdziwym utrapieniem dla użytkowników komputerów? Firma Thurrott donosi, że wraz z instalacją firmowego pakietu Office 365 ProPlus lub jego aktualizacji zmieni się domyślna wyszukiwarka w przeglądarce Google Chrome.Zmiany widnieją w najnowszym dokumencie wsparcia, który Microsoft umieścił niedawno w sieci. Możemy w nim wyczytać, że: "Począwszy od wersji 2002 pakietu Office 365 ProPlus, w systemie instalowane będzie rozszerzenie Microsoft Search in Bing, które uczyni Bing domyślną wyszukiwarką w przeglądarce internetowej Google Chrome." Tak po prostu. Rozszerzenie będzie instalowało się za każdą aktualizacją pakietu biurowego, o ile tylko zdecydujecie się je wcześniej usunąć z systemu., którzy w ten sposób uzyskają łatwiejszy dostęp do funkcji Windows Search. Firma ma w planach ponoć "zaatakowanie" identycznym rozszerzeniem użytkowników przeglądarki Firefox. Microsoft nie bierze jeńców.Przeciwko postawie Microsoftu protestują administratorzy systemów, którzy uważają, że instalacja rozszerzenia powinna być rzeczą opcjonalną. Zainstalowanie go na wielu firmowych komputerach na raz prowadzić może do sporego zamieszania wśród mniej zaawansowanych użytkowników komputerów, zwłaszcza w dużych firmach.Przedstawiciele Microsoftu informują, że zmiany zostaną wprowadzone w lutym, początkowo dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Indiach, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Gdy rozszerzenie będzie instalowało się także w kolejnych państwach, trafi również na przeglądarki Firefox.Źródło: Thurrott