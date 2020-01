To już bezczelność. Update Windows 7 usuwa tapety z pulpitów

Przypadek czy intencjonalne działanie?





Intencjonalne utrudnianie użytkownikom korzystania z tracącego wsparcie oprogramowania orazwystępujące w nieaktualizowanych już programach nie są niczym nowym. W niewspieranym przez Microsoft od 14 stycznia bieżącego roku systemie Windows 7 pojawiają się już powiadomienia o konieczności aktualizacji systemu . Teraz do powiadomień tych dołącza irytujący użytkowników "bug".Ostatnia aktualizacja dla Windowsa 7 to nie tylko poprawki. To także w wielu przypadkach. Poprawki KB4534310 i KB4544314 sprawiają, że tapety ustawiane przez użytkowników systemu zamieniane są na czarne tło. Pewnym jest, że winowajcami są właśnie te łatki, bowiem odinstalowanie ich przywraca działanie tapet do normy. Co ciekawe, to przedziwne zachowanie oprogramowania dotyka także osób korzystających z tapety ustawionych przez zasady grupy.Nie można powiedzieć, żeby odinstalowywanie poprawek dla Windowsa 7 było skutecznym rozwiązaniem problemów, bowiem przyczynia się to do powstania kolejnych. Wzmiankowane aktualizacje zawierają bardzo ważne poprawki bezpieczeństwa, których nikt nie powinien ignorować.O sprawie donosi rosnąca liczba użytkowników oprogramowania tworzonego przez giganta z Redmond, którzy na swe doświadczenia skarżą się na Reddicie.Microsoft - co nie jest raczej żadnym zaskoczeniem – wciąż nie potwierdził, czy jest to celowe działanie, czy też zupełnie niezamierzony błąd programistyczny. Gwarantuję Wam, że jeżeli przedstawiciele giganta skomentują sprawę, usłyszymy, że jest to "tylko bug", a nie funkcja. Tak czy siak firma zapowiedziała koniec wsparcia dla systemu, więc poprawki zapewne nie wyda...Źródło: MSPowerUser, Reddit