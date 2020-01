WhatsApp: tryb ciemny pojawił się w wersji beta aplikacji

Coraz bliżej!





O ciemnym trybie w WhatsApp na Androida słyszeliśmy już nie raz. Dopiero teraz jednak mogą z niego wszyscy zainteresowani użytkownicy – a to wszystko bez jakiegokolwiek kombinowania.Jak donosi portal WABetaInfo, ciemny motyw jest od teraz dostępny dla wszystkich osób biorących udział w testach aplikacji –. Jak go aktywować?Tam obecny jest specjalny przełącznik. Jeśli korzystacie z Androida 10 i systemowego ciemnego motywu, to WhatsApp przejdzie na „ciemną stronę mocy” automatycznie.Widać jednak, że mamy do czynienia z już niemalże ukończoną nowością, która zapewne stosunkowo niedługo trafi do powszechnego obiegu. Z nowości ucieszą się niewątpliwie osoby korzystające z ciemnego motywu w innych usługach bądź chcące zadbać o swoją baterię.Warto przypomnieć, że WhatsApp na Androida przekroczył nie tak dawno barierę 5 miliardów pobrań , co tylko potwierdza popularność platformy od Facebooka.Źródło: WABetaInfo