Nowe aplikacje Google zawstydzą użytkowników smartfonów

Zapewne niemal każdy z Was korzysta ze smartfona (o ile nie każdy). Ale czy macie świadomość, jak wiele czasu każdego dnia przy nim spędzacie? Zapewne nie, tak jak mnóstwo innych osób z całego świata. Na szczęście, Google opracowało nowe eksperymentalne aplikacje, które nie tylko pomogą Wam zdać sobie z tego sprawę, ale również pozwolą na walkę z ewentualnym uzależnieniem od smartfona.W sumie, Google udostępniło aż trzy aplikacje. Pierwsza to, a przynajmniej na razie. Wraz ze specjalną kopertą, którą należy wydrukować, a w której następnie trzeba umieścić telefon, zamienia ona smartfon w dużo prostsze urządzenie, niż zakładał producent. Koperta sprawia bowiem, iż z pomocą smartfona można jedynie dzwonić, odbierać połączenia oraz sprawdzać godzinę lub wykonywać zdjęcia i rejestrować filmy, w zależności od jej wersji. O dziwo, ekran smartfona nie staje się bezużyteczny miło znajdującej się nad nią warstwy papieru. Sama aplikacja po zdjęciu koperty z urządzenia mówi użytkownikowi, przez ile czasu z niej korzystał.Druga spośród nowych eksperymentalnych aplikacji Google to. Ta umieszcza na ekranie głównym smartfona specjalną animowaną tapetę. Przy każdym odblokowaniu urządzenia na tej tapecie pojawiają się kolejne szare bańki. Takie bańki stają się tym większe, im dłużej po danym odblokowaniu smartfon jest używany.Trzecia aplikacja to. Ona także umieszcza w smartfonie specjalną tapetę, jednak ta tapeta nie obrazuje czasu spędzanego każdego dnia przy urządzeniu z pomocą baniek, a z pomocą stopera, który zajmuje sporą powierzchnię wyświetlacza. Stoper ten odlicza czas tylko i wyłącznie wtedy, kiedy smartfon jest odblokowany.Każdą z wymienionych aplikacji już teraz możecie pobrać z naszej bazy z oprogramowaniem. Linki do nich znajdują się poniżej:Jeżeli chcielibyście ograniczyć czas poświęcony na korzystanie ze smartfona, powyższe aplikacje zdecydowanie się Wam przydadzą. Dobrze, że Google pomyślało o tym, by je opracować. W końcu, smartfony należą do urządzeń, które potrafią być niesamowicie uzależniające Źródło: Android Police