Microsoft pracuje nad launcherem aplikacji szybszym niż Menu Start

Nowy dodatek do narzędzi PowerToys.





Przeznaczony dla systemu Windows 10 zestaw narzędzi, rozszerzający funkcjonalność jego interfejsu oraz pozwalający na jego personalizację, wkrótce zostanie wzbogacony o kolejne rozwiązanie. Microsoft pracuje nad nowym launcherem aplikacji, który będzie wchodził w jego skład, a który ma radzić sobie z zadaniem wyszukiwania i uruchamiania aplikacji lepiej niż samo menu Start.PowerLauncher, bo tak brzmi nazwa launchera, ma działać wyłącznie w Windowsie 10 i na podobnej zasadzie, co wbudowana w macOS aplikacja Spotlight. Użytkownicy oprogramowania będą mogli go włączyć, korzystając ze skrótu klawiszowego Windows + Spacja.Jak widać na poniższych zrzutach ekranu, po użyciu wspomnianego skrótu PowerLauncher ma pojawić się na ekranie w postaci prostej wyszukiwarki. Tę wyszukiwarkę będzie można dostosować do swoich preferencji, włączając lub wyłączając dodatkowe wbudowane funkcje.Jedną z takich funkcji ma być menu kontekstowe, które pozwoli na uruchamianie konkretnych aplikacji jako administrator, otwieranie lokalizacji plików, i nie tylko. Pozostałe to chociażby automatyczne uzupełnianie czy historia wyszukiwania.Do elementów, które będzie można zmodyfikować, mają należeć również między innymi skrót klawiszowy uruchamiający launcher, rodzaj wyszukiwania, sposób sortowania wyników wyszukiwania, liczba wyświetlanych wyników wyszukiwania czy domyślny terminal. Narzędzie pozwoli również na zmapowanie skrótów Win + R oraz Win + S, tak aby zamiast polecenia Uruchom i systemowej wyszukiwarki te otwierały właśnie PowerLauncher.Póki co prace nad PowerLauncherem nadal trwają. Nie wiadomo, kiedy dokładnie narzędzie zadebiutuje, ale możliwe, iż nastąpi to już w ciągu kilku tygodni. Należy mieć jednak na uwadze, iż do tego czasu pewne opisane tutaj cechy launchera mogą ulec zmianom.Przypominamy, iż zestaw narzędzi Microsoft Power Toys możecie pobrać z naszej bazy aplikacji.Źródło: GitHub