Wine 5.0 wydany na Linuxa z ważnymi usprawnieniami

Linuksiarze, radujcie się.





Granie na Linuxie jest rzeczą nieco trudniejszą niż w przypadku Windowsa. Na szczęścia istnieją aplikacje takie jak Wine, które pozwalają milionom miłośników Linuxa cieszyć wirtualna rozgrywką. Wine nie jest emulatorem, a implementacją WinAPI dla środowiska X11. Program ten pozwala uruchamiać aplikacje dostępne na Windowsa i DOS na Linuxie i innych systemach zgodnych z POSIX. Premiera Wine 5.0 to wielkie wydarzenie dla graczy korzystających z przeróżnych dystrybucji tego otwartoźródłowego systemu. Usprawnień i zmian na lepsze jest tu całe zatrzęsienie.Wine 5.0 to przede wszystkim(nareszcie!), obsługa Vulkan 1.1.126, a także ponowna implementacja niskopoziomowego API XAudio 2. Novum są też wbudowane moduły w formacie PE (Portable Executable). Nowy program to także usprawnienia związane z wieloma grami.Brothers in Arms: Hell's Highway, Tomb Raider (2013), Tetris dla Windows, The Five Cores, Far Cry 5, Sonic Mania, Serious Sam Classic i Wiedźmin: Edycja Rozszerzona (z GOGa). Sprawniej działać mają także aplikacja Battle.net oraz tytuły UFO: Extraterrestrials Gold, Skyrim (Steam), Splinter Cell: Blacklist, Giants: Citizen Kabuto, Rayman Origins (UPlay), The Evil Within, Divinity: Original Sin 2 i Magic: The Gathering Arena.Oprócz działania gier, wśród których wymienia się Acrobat Reader 11, PDF Eraser 1.5, PDF-XChange Viewer 2.5.x, Exact Audio Copy, Express Rip, dbpoweramp CD Ripper, Adobe DNG Converter 11.2+, MindManager Pro 7.0, 7-Zip, ABBYY FineReader 14, Pale Moon, Foxit Reader 6.12, uTorrent 2.2.0 i Xara Photo Graphic Designer 2013 (8.1.1)."To wydanie jest poświęcone pamięci Józefa Kucia, który zmarł w sierpniu 2019 roku w wieku zaledwie 30 lat. Józef był jednym z głównych twórców implementacji Wine Direct3D i głównym twórcą projektu vkd3d. Wszystkim nam będzie brakować jego umiejętności i życzliwość", czytamy w komunikacie dotyczącym nowej wersji programu. Pobierz Wine 5.0 i przekonaj się jak bezproblemowe może być granie na Linuxie.Źródło: WineHQ