GParted 1.1.0 wydany. Mnóstwo zmian w lubianym programie

Ulubiony program linuksiarzy.





Program GParted to od kilkunastu już lat jedno z najpopularniejszych darmowych narzędzi do tworzenia nowych partycji, zmiany rozmiaru istniejących lub tworzenia ich kopii zapasowych. Chyba każdy kto korzystał lub korzysta z Linuxa kojarzy ten charakterystyczny interfejs oparty na środowisku graficznym GNOME. Aplikacja z końcem maja ubiegłego roku po blisko 15 latach od jej stworzenia doczekała się wersji o numerze 1.0 . Teraz przyszła kolej na jej kolejną aktualizację, tym razem oznaczoną jako wersja 1.1.udostępniony przez dewelopera, Curisa Gedaka, to aktualizacja która skupia się głównie zmianach kosmetycznych i jakościowych. Skupiono się tutaj na poprawkach błędów, drobnych usprawnieniach w działaniu programu, a nawet korektach tłumaczeń. Małe korekty dotyczą na przykład usunięcia błędu "invalid argument for seek()" w przypadku partycji mniejszych od 40 KiB, czy też brakujących tytułów okienek dialogowych w zawartości Pomocy.Wśród nowości warto wymienić szybszy odczyt zużycia FAT16 i FAT32 przez minfo i mdir, a także zdolność do bardziej precyzyjnego odczytywania rozmiarów partycji JFS. Zaawansowani użytkownicy ucieszą się na wieść, że wydanie to dodaje wsparcie dla rozpoznawania członków ATARAID oraz wykrywania statusu ich zajętości. Poprawiono także przenoszenie partycji szyfrowanych poprzez LUKS oraz dodano zależność xvfb-run, która jest wymagana dla komend "make check" i "make distcheck" w trakcie procesu kompilacji.Pozostałymi kosmetycznymi usprawnieniami są dodane testy interfejsu systemu plików, możliwość zmiany nazwy członków i zmiennych, które są nazwane jako "filesystem", naprawienie testy (dentry->d_name is invalidated by closedir...) i eliminacja problemu polegającego na tym, że urządzenie FAT32 zwraca komunikat "Nie można zainicjować dysku" z mlabel.Pełną listę zmian znajdziecie pod tym adresem Najnowszą dostępną na Windows wersję programu GParted pobierzecie z naszej bazy programów, w tym miejscu . W tej chwili należy jeszcze najpewniej poczekać kilka godzin na wydanie GParted 1.1.0 na Windowsa. W tej chwili możecie pobrać go w wersji na Linuxa, na przykład tutaj Źródło: GParted