Dzięki nowej aplikacji deepfake zmienisz twarz na gifie w kilka sekund

To działa!





Do tej pory powstało już całkiem sporo aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję do tworzenia tzw. deepfake'ów. Mieliśmy już do czynienia z apką rozbierającą kobiety na zdjęciach , lub podmieniającą twarze aktorek w filmach dla dorosłych . Tym razem chcielibyśmy pokazać Wam zabawną i zupełnie nieszkodliwą aplikację, która jest tak prosta w obsłudze, że poradzi sobie z nią każdy. Dzięki niej podmienicie łatwo twarz na dowolnym gifie na swoją!Aplikacja o nazwiejest dostępna na systemy Android i iOS zupełnie. Korzysta ona ze sztucznej inteligencji o nazwie RefaceAI - sieci neuronowej typu GAN (generatywna sieć przeciwstawna) - celem tworzenia przezabawnych przeróbek. Wystarczy, że w aplikacji zrobicie fotografię swojej twarzy, a następnie wybierzecie GIF, w którym chcielibyście ją umieścić.Taką przeróbkę możecie łatwo zapisać w pamięci smartfonu i korzystać z niego jako alternatywy dla oryginalne GIFa, na przykład w trakcie rozmowy ze znajomymi. Algorytm radzi sobie na ogół nieźle z wklejaniem facjat, choć przy niektórych GIFach efekty mogą być nieco lepsze, niż przy innych.Wielu użytkowników narzeka na stosunkowo niską jakość przeróbek, ale hej! Apka jest zupełnie darmowa, a na ekranie smartfonu przerabiane obrazy prezentują się naprawdę przyzwoicie. Efekty mojej zabawy widzicie z resztą poniżej i powyżej.CEO firmy odpowiedzialnej za stworzenie Doublicat twierdzi, że, w przeciwieństwie do wielu innych apek. "W większości deepfake'ów wykorzystujecie się technikę, z którą daliśmy sobie spokój ponad rok temu. Mówię tutaj o maskach 3D, rekonstrukcji twarzy i mieszaniu tekstur. To rozwiązanie może działać tylko z wcześniej zebranymi i wstępnie przetworzonymi treściami i może działać niepoprawnie przy odwzorowaniu mimiki oraz w trakcie ruchu", wyjaśnia.Wielu z Was w tym momencie zadaje sobie na pewno pytanie o kwestie związane z prywatnością zdjęć wgrywanych do pamięci aplikacji. Otóż aplikacja potrzebuje zezwolenia wyłącznie do korzystania z aparatu - niczego więcej. Firma twierdzi, że aplikacja usuwa zdjęcie oraz przerókę ze swoich serwerów od razu gdy wysyła ją na smartfon."Aplikacja przetwarza zdjęcia osób i. Przechowujemy tylko osadzanie twarzy - wektorowe reprezentacje rysów twarzy - których nikomu nie udostępniamy", czytamy.Aplikację Doublicat w wersji na Androida pobierzecie za pośrednictwem naszej bazy aplikacji. Apka przeznaczona na systemy iOS dostępna jest w sklepie z aplikacjami Apple. Bawcie się dobrze!