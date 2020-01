Nowy Microsoft Edge pobrał się w innym języku? Zobacz jak zmienić język

Jak zmienić język w Microsoft Edge?





Jak zmienić język w nowym Microsoft Edge?



Nowy Microsoft Edge nie jest jeszcze udostępniany za pośrednictwem witryny Windows Update, ale wkrótce będzie i zastąpi na Waszym komputerze wysłużonego Edge'a korzystającego z przestarzałego już silnika przeglądania. Wielu z Was zdecydowało się pobrać Microsoft Edge z Chromium na własną rękę. Jeśli pobraliście rzeczoną aplikację z naszej bazy plików , to korzystacie z niej najprawdopodobniej w języku polskim. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy Edge zainstaluje się domyślnie w innym języku? Mamy na to rozwiązanie.Użytkownicy z całego świata donoszą, że nowy Microsoft Edge potrafi zainstalować się w języku niezgodnym z językiem ich systemu. To zachowanie niepożądane, bowiem wersja językowa przeglądarki dobierana jest właśnie na podstawie OSu. Microsoft potwierdza to na stronie wsparcia technicznego . Istnieją trzy wyjścia z sytuacji.Jeśli chcecie ustawić język polski, a przeglądarka zainstaluje się w języku angielskim, to sprawa jest prosta. Klikacie w "...", a następnie Settings -> Languages -> Preferred languages -> Add languages i tam dodajecie język polski. Co to jednak w sytuacji, gdy korzystacie z komputera, na którym Edge postanowił zainstalować się w innym języku?Najprostszą z metod jest wklejenie do paska przeglądarki adresu. To wystarczy, aby przejść do sekcji zmiany języka i dodać język polski.Alternatywnie, należy zerknąć na poniższe zrzuty ekranu i... zobaczyć gdzie klikać. Posłużę się przykładem języka amharskiego, czyli językiem semickim z grupy etiopskiej. Prawdopodobnie żaden z Was nigdy nie zobaczy na oczy tego języka, ale znajomemu z laptopem Xiaomi Microsoft Edge postanowił pobrać się w języku... chińskim. Problem jest więc realny.Nie wiem jak Wy, ale ja dałem szansę nowej przeglądarce Microsoftu . Uważam, że dysponuje wachlarzem bardzo ciekawych funkcji i warto ją wypróbować. Przekonajcie się sami, przecież to nic nie kosztuje. Import zakładek i haseł z Chrome lub Firefoxa trwa dosłownie chwilę, a nowe rozwiązanie Microsoftu działa bardzo sprawnie.