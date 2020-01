Huawei znalazł alternatywę. TomTom zastąpi Mapy Google

Czy to się uda?





Jak wiemy – Huawei ma nie lada orzech do zgryzienia. Chiński producent smartfonów otrzymał zakaz wprowadzania usług Google na swoje sprzęty, przez co musi szukać alternatyw. Wszystko wskazuje na to, że… właśnie znalazł jedno z pierwszych zastępstw.Spółka zajmuje się między innymi tworzeniem map oraz mobilnego oprogramowania nawigacyjnego.TomTom jest dosyć znaną marką w Europie, więc raczej nie będzie trzeba przekonywać do niej użytkowników. Tak czy inaczej przez Huawei nadal niezwykle trudne zadanie.– nawet mimo braku usług giganta z Moutain View.Jak niedawno sprawdziliśmy na własnej skórze – autorski sklep AppGallery naprawdę daje radę i oferuje coraz większy wybór aplikacji. Sam regularnie odwiedzam usługę Huawei na swoim smartfonie i nie mogę narzekać. Jeśli producentowi uda się rozwinąć skrzydła na nowo, to możemy mieć do czynienia ze swoistą rewolucją i udowodnieniem, że bez amerykańskich programów da się stworzyć świetny ekosystem.Jeśli chodzi o szczegóły dotyczące współpracy z TomTom – na razie próżno ich szukać w sieci.Źródło: Reuters