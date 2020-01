Męczy cię bezsenność? Oto 10 aplikacji, które mogą w tym pomóc

Ciekawe aplikacje, które pomagają spokojnie zasnąć.



Odpowiednia ilość snu to, obok zrównoważonej diety i aktywności fizycznej, jeden z filarów zdrowia. Opracowania naukowe dowodzą, że dorosły człowiek powinien przesypiać 7-8 godzin, by funkcjonować prawidłowo i zmniejszać ryzyko zachorowań. W dzisiejszym nieustannie pędzącym do przodu świecie stanowi to coraz większe wyzwanie. Nieregularne pory snu, złe nawyki, stres, wszechobecne światło ekranów - to tylko niektóre z przyczyn problemów z zasypianiem. Jak walczyć z bezsennością?



Z pomocą przychodzą aplikacje mobilne. Okazuje się, że nasze smartfony - poza emitowaniem niebieskiego światła, które nie sprzyja zasypianiu - mogą również wspomóc nas w szybszym zaśnięciu i radzeniu sobie z bezsennością. Poniżej znajdziecie zestawienie najciekawszych tytułów. Oczywiście należy pamiętać, że aplikacje mogą mieć jedynie charakter wspomagający. Regularne i poważne zaburzenia snu powinny być w pierwszej kolejności konsultowane z lekarzem.



Unikalne sesje relaksacyjne (Pzizz) Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 49,79 zł-1 469,99 zł za element / Android: 4.1 i nowsze

Smartfon z powodzeniem możemy wykorzystać do wyciszenia się po ciężkim dniu. Wielu z nas subskrybuje przecież popularne serwisy streamingowe i słucha wieczorami ulubionej muzyki. Poważne problemy z zasypianiem wymagają jednak bardziej specjalistycznego podejścia.



Ceniona na świecie aplikacja Pzizz oferuje codzienne sesje relaksacyjne, które pomagają zasnąć lub odbyć regenerującą drzemkę. Przygotowane zestawy składają się z muzyki, efektów dźwiękowych i spokojnej narracji (w języku angielskim). Wiarygodności dodają opracowania naukowe i profesjonalny zespół. Darmowa wersja pozwala na przetestowanie najważniejszych funkcji. Wykorzystanie pełnego potencjału aplikacji wymaga wykupienia abonamentu.



Profesjonalne historie na dobranoc (Calm) Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 3,27 zł - 1 599,99 zł za element / Android: Zależy od urządzenia

Dlaczego czytamy dzieciom bajki na dobranoc? Poza tym, że stanowią istotny element rozwijania wyobraźni i wrażliwości, a także pozwalają wzmacniać relację z rodzicami, pomagają również w zasypianiu. Uspokajają po dniu pełnym wrażeń i pomagają zatrzymać natłok myśli utrudniających zaśnięcie. Okazuje się, że podobny mechanizm możemy wykorzystać również my, dorośli.



Calm to kolejny profesjonalny tytuł. Zawiera rozbudowaną bazę nagrań relaksacyjnych, sesji medytacyjnych oraz historii na dobranoc. Te ostatnie to różnorodne opowieści oraz programy zaprojektowanie specjalnie w celu ułatwienia nam spokojnego snu (wymagana znajomość języka angielskiego). Niektóre materiały dostępne są za darmo, jednak dostęp do najbardziej uznanych nagrań czytanych przez znanych aktorów (np. Matthew McConaughey, Stephen Fry) wymaga wykupienia subskrypcji.



Kojące dźwięki natury (Tide) Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 3,49 zł-1 199,99 zł za element / Android: 4.4 i nowsze



Do zrelaksowania się sprawnego zasypania nie każdy potrzebuje od razu sesji relaksacyjnej z narratorem. Bardzo dobrze sprawdzają się również proste dźwięki inspirowane naturą. Nie od dziś wiadomo, że człowiek najlepiej wypoczywa, gdy do ucha zamiast ruchu ulicznego dociera szum drzew, czy śpiew ptaków.



Korzystając z aplikacji Tide, możemy zafundować sobie odprężenie wśród wysokiej jakości nagrań deszczu, płynącej rzeki, szumu oceanu itp. Wszystko to w minimalistycznej i starannie wykonanej oprawie graficznej. Dodatkowym atutem jest powiązanie z budzikiem - możemy ustawić na przykład, by określone dźwięki pomogły nam zasnąć i wyłączyły się po określonym czasie.



Generator dźwięków z dostrajaniem (myNoise) Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,29 zł - 52,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze



Większość aplikacji ułatwiających zasypianie związana jest z dźwiękiem. Eksperymentowanie z doborem nastrojowej muzyki lub bardziej wyspecjalizowanych nagrań nie jest skomplikowane i warto przetestować różne opcje, by zobaczyć, co działa na nas najlepiej. Do takich testów świetnie sprawdzą się darmowe aplikacje, które możemy dostosować do własnych preferencji.



Wspomniane kryteria bardzo dobrze spełnia myNoise. To generator różnego rodzaju dźwięków - od inspirowanych przyrodą, aż po nieco abstrakcyjne. Aplikacja do działania nie wymaga połączenia z internetem. Sporym atutem jest możliwość dopasowania parametrów generowanych dźwięków do własnych upodobań za pomocą czytelnych suwaków.



Prosty w obsłudze odtwarzacz białego szumu (White Noise Lite) Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Android: 4.1 i nowsze

Jednostajne dźwięki otoczenia, jak szum wentylatora, czy krople deszcze uderzające o parapet są dla wielu z nas bardzo przyjemne. Mało tego, niektórzy są tak przyzwyczajeni do określonego “tła dźwiękowego”, że każda zmiana bardzo utrudnia im na przykład zasypianie.



White Noise Lite oferuje bazę popularnych dźwięków otoczenia, które możemy odtwarzać w pętli przez cały czas. Wbudowany timer pozwala dostosować nagrania do naszych zwyczajów. Co więcej, aplikacja oferuje możliwość miksowania dwóch ścieżek i nagrywania dźwięków samodzielnie (do późniejszego odtwarzania w pętli).



Bogata baza dźwięków i technik ułatwiających zasypianie (Relax Melodies) Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 10,99 zł - 1 399,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Nie zawsze mamy chęci, by przeskakiwać z aplikacji do aplikacji, aby przetestować różne metody ułatwiające sprawne zasypianie. Wiele osób ceni sobie wygodę, jaką daje jedna pozycja zawierająca wszystkie funkcje.



Taką aplikacją jest Relax Melodies. Nazwa sugeruje, że mamy do czynienia z kolejną aplikacją generującą odprężające dźwięki, jednak to tylko jedna z jej funkcji. Poza bazą nagrań, które możemy dowolnie miksować, znajdziemy tu również sesje medytacji i opowieści na dobranoc (w języku angielskim). Dodatkowym atutem są zestawy ćwiczeń oddechowych oraz specjalnie przygotowane proste aktywności do wykonania przed snem.



Dźwięki generowane przez sztuczną inteligencję (Brain.fm) Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 19,99 zł - 139,99 zł za element / Android: 4.1 i nowsze

Wiele mówi się od jakiegoś czasu o rozwoju sztucznej inteligencji (AI). Zaawansowane algorytmy mają w przyszłości pomóc w rozwiązywaniu największych problemów i przyspieszeniu rozwoju technologii. Częściowo możemy korzystać z tego potencjału już teraz.



Twórcy Brain.fm chwalą się, że za muzykę generowaną przez ich aplikację odpowiedzialny jest autorski algorytm AI. Oparty o badania naukowe w dziedzinie neuronauki, ma zapewniać idealnie dopasowane nagrania pomagające w odprężeniu i prawidłowym zasypianiu. Pięć pierwszych sesji dostępnych jest za darmo. Później konieczne jest opłacanie abonamentu.



Kontroluj spożycie kofeiny (Kofeinator) Cena: 0 zł / Android: 4.0.3 i nowsze

Za problemy ze snem w dużym stopniu odpowiadają nawyki żywieniowe. Szczególnie jeśli chodzi o spożywanie napojów zawierających kofeinę. Picie kawy wieczorem to spory błąd, który może utrudnić zasypianie. Kontrolować spożycie kofeiny w ciągu dnia warto również ze względów zdrowotnych.



Pomóc w tym może proste narzędzie o wiele mówiącej nazwie Kofeinator. To nieskomplikowany kalkulator i dziennik spożywanej kofeiny. Wprowadzamy rodzaj wypitego napoju i podajemy jego ilość, a aplikacja automatycznie szacuje przyjętą dawkę kofeiny. Na wykresie możemy obserwować, czy nie przekraczamy zalecanej w ciągu dnia ilości.



Znajdź najlepszą porę na zaśnięcie (Sleepytime) Cena: 0 zł / Android: 4.0.3 i nowsze

Prawidłowa higiena snu to również regularność i odpowiednio długi czas spania. Może to nieco ułatwić niewielkie narzędzie o nazwie Sleepytime. Pozwala na szybkie wyliczenie optymalnej pory zarówno zaśnięcia, jak i wstania. Wystarczy wskazać, o której musimy wstać lub o której chcemy się położyć. Aplikacja poda proponowane optymalne przedziały z uwzględnieniem 90-minutowych faz snu. Jednym dotknięciem ekranu możemy następnie ustawić budzik.



Zdrowe nawyki w formie gry (SleepTown) Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 8,89 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

Na zakończenie nietypowa aplikacja, która zadba o to, by zmotywować nas do regularnych pór snu i do rzadszego sięgania po smartfon późnym wieczorem. SleepTown wykorzystuje w tym celu elementy oparte na grywalizacji. Ustalamy nasze cele związane z ilością snu. Jeśli będziemy ich przestrzegać, podczas snu (i niekorzystania z telefonu w ustalonych porach) odbywać się będzie konstrukcja budynków w naszym wirtualnym mieście. Brzmi banalnie? Pamiętajmy, że czasem małe rzeczy przynoszą zaskakująco duże rezultaty. Warto wypróbować, czy takie podejście sprawdzi się w naszym przypadku.



Jakie są Wasze sposoby na szybkie zaśnięcie? Pochwalcie się swoimi metodami (nie muszą być związane ze smartfonem) w komentarzach.