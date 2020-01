Steam już niedługo na Chromebookach? Pojawiły się nowe doniesienia

Szczegółów jednak brak.





Chrome OS nie jest zbyt popularnym systemem, ale posiada grupę oddanych użytkowników – to właśnie do nich skierowana jest tytułowa wiadomość. Jak się okazuje, Valve wraz z Google pracują nad przeniesieniem Steama na oprogramowanie od giganta z Moutain View.Wszystko ze względu na to, iż. Oprogramowanie może więc zagościć u posiadaczy laptopów od Google już stosunkowo niedługo.Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że raczej nie ma co liczyć na pełną bibliotekę gier Steam. Dlaczego? Przede wszystkim zainteresowanie deweloperów systemem Chrome OS jest dosyć małe. Dodatkowo Chromebooki nie są maszynami do grania i z reguły nie posiadają dobrych kart graficznych.Mimo to część użytkowników laptopów od Google z pewnością się uraduje., więc warto na razie wstrzymać się z ekscytacją.Źródło: Engadget