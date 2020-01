8 funkcji Androida, których brakuje w iOS

Dlaczego Android jest lepszy niż iOS?





Android daje wolność wyboru aplikacji domyślnych

Android na smartfonie wygląda dokładnie tak, jak chcesz

Always-On Display

Wysyłanie plików przez Bluetooth

Asystent Google jest znacznie lepszy niż Siri

Zamykanie wielu aplikacji na raz jednym tapnięciem

Tryb Picture-in-Picture jest realnie przydatny

Smartfony z Androidem mają wiele funkcji, których pozazdrościć mogą im telefony z systemem iOS. W swoim grudniowym wpisie podałem Wam pięć powodów, dla których smartfony z Androidem są lepsze od tych z iOS . Dziś podaję 8 funkcji i cech oprogramowania Google, których brakuje na iOS, a z których regularnie korzystają posiadacze nawet najtańszych telefonów z systemem Android.Kupując iPhone'a godzisz się na to, co oferuje Ci Apple. Pomimo że użytkownicy iOS od lata zabiegają o możliwość zmiany domyślnych aplikacji, gigant z Cupertino pozostaje nieugięty. Korzystając z telefonu tej firmy nie ustawisz sobie domyślnej aplikacji dla odczytywania e-maili lub przeglądania zasobów sieci. Dla użytkowników Androida nie stanowi to problemu, od zawsze.Jeśli jesteś osobą, która lubi personalizować swój smartfon, to lepiej nie kupuj iPhone'a. Android pozwala zmienić wygląd ekranu głównego, umiescić na nim przeróżne widgety, czy też za pomocą odpowiedniej aplikacji zmieniać tapetę automatycznie przy każdym odblokowaniu ekranu. Ach, są jeszcze launchery. Mając telefon z systemem Google wystarczy pobrać nowy launcher, aby zmienić wygląd oprogramowania nie do poznania.Osoby korzystające ze smartfonów z ekranem OLED uwielbiają Always-on Display, czyli wyświetlanie powiadomień i godziny na zablokowanym wyświetlaczu. Po co włączać ekran smartfona i sprawdzać nerwowo komunikaty, skoro te mogą być wyświetlane na bieżąco na jego panelu. Tak, niektóre smartfony Apple również mają ekran OLED, ale nie mają Androida, więc o "zawsze włączonym wyświetlaczu" możecie na nich zapomnieć.Aż dziw bierze, że w niektórych kwestiach Apple jest tak uparte. Jasne, smartfony z iOS mają Bluetooth, ale spróbujcie wysłać plik pomiędzy iPhonem, a urządzeniem z innym systemem za pomocą tego standardu łączności. Nie da się! Apple do wysyłania plików wykorzystuje AirDropa, który to jednak jest standardem wewnętrznym Apple. Wybaczcie, ale wolę Bluetooth i wygodę płynącą z możliwości swobodnego przesyłania plików na dowolne inne urządzenie z tym modułem.Jeśli korzystacie z asystentów głosowych celem ułatwienia sobie obsługi smartfonu, na przykład w trakcie jazdy samochodem lub zarządzania inteligentnym domem, to Asystent Google jest o wiele lepszym rozwiązaniem od propozycji Apple. Wirtualny pomagier Google działa po prostu lepiej, jest bardziej zaawansowany i rozumie wiele z zadawanych przez użytkownika pytań. A Siri? A Siri w testach wypada blado. Nie, nie są to informacje wyssane z palca. Zobaczcie wyniki wielkiego testu asystentów głosowych . Możecie zerknąć na wyniki innych testów - ich zwycięzcą praktycznie zawsze jest Asystent Google.Masz Androida i chcesz zamknąć kilka aplikacji działających w tle na raz, by zwolnić nieco zasobów i usprawnić pracę urządzenia? Nic prostszego. Jedno tapnięcie lub gest, potem jeszcze jedno tapnięcie i voila - zamykasz wszystkie programy. A na iPhonie? Możesz usuwać aplikacje pojedynczo, albo kombinować z układem palców na wyświetlaczu, żeby usunąć może trzy aplikacje w tle na raz. Niewygodne jak diabli. Uwierzcie mi jednak, że za rok, może dwa Apple wprowadzi funkcję znaną z Androida w iOS i okrzyknie to amejzingową rewolucją.iPhone'y dostały już tryb dzielonego ekranu, ale wciąż nie ma w nich wygodnego w pewnych sytuacjach trybu "obrazu w obrazie". W systemie Android tryb ten zadebiutował powszechnie wraz z premierą Androida Oreo w 2017 roku. Możecie na przykład odpisywać na wiadomość korzystając jednocześnie z Map Google, które przeniesione zostaną do postaci niewielkiego okienka. To można przesuwać dowolnie po ekranie, a także zmieniać jego rozmiar. Funkcja ta działa także w wielu aplikacjach odtwarzających wideo. To szalenie wygodne!Zdaje sobie sprawę, że Android nie jest systemem idealnym, ale powyższe jego cechy są poważnymi brakami w oprogramowaniu iOS dostępnym na iPhone'y.Dajcie znać w komentarzach. I nie bójcie się, zachowam równowagę w przyrodzie. Już wkrótce powstanie tekst o funkcjach iPhone'ów, których brakuje w smartfonach z oprogramowaniem Google.