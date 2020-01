Spotify pozwoli Ci stworzyć playlistę z muzyką dla... Twojego psa

Serio.





Muszę przyznać, że nie jestem do końca pewien jak podejść do tematu tego artykułu. Spotify postanowiło bowiem dodać do swojej platformy… m. Jest to jedna z tych „śmiesznych” nowości, która ma na celu… no właśnie – co?W celu stworzenia playlisty dla „naszych najlepszych przyjaciół” należy udać się TUTAJ i wybrać jedną z opcji – kota, psa, iguanę, ptaka lub chomika. Następnie(energiczność, przyjazność), dodanie imienia oraz zdjęcia pupila.Generator Spotify na koniec „wypluwa” utwory dopasowane do cech charakteru naszego zwierzaka.Postaram się na dniach puścić w domu muzykę oferowaną przez platformę i zobaczę jak zareaguje na nią mój pies. Nie spodziewałbym się jednak rewolucji.Mogę się założyć, że na Instagramie i Facebooku mnóstwo użytkowników zacznie udostępniać wpisy z listami ulubionych piosenek ich kotów czy chomików.Źródło: Spotify