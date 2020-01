Doczekaliśmy się! Microsoft udostępnia nową przeglądarkę Edge Chromium

Pobierz Microsoft Edge Chromium już teraz.





Musieliśmy wszyscy naprawdę długo czekać, ale w końcu nadszedł ten dzień. Właśnie dziś, 15 stycznia, Microsoft oficjalnie udostępnia swoją nową przeglądarkę internetową. Microsoft Edge od teraz korzysta z silnika Chromium, który zastępuje leciwy już EdgeHTML. Microsoft Edge Chromium począwszy od dziśna wszystkich komputerach z systemem Windows 10 i zastąpi starszą wersję aplikacji. Użytkownicy biznesowi mogą skorzystać ze specjalnego blokera uniemożliwiającego tę aktualizację. Prawdopodobnie z powodzeniem skorzysta z niego każdy z Was. Pytanie brzmi: dlaczego mielibyście chcieć to zrobić?i krótko mówiąc: nowocześniejszy od swojego poprzednika. Wiele osób ucieszy się na wieść o tym, że przeglądarka Microsoftu otrzymuje wsparcie dla rozszerzeń znanych z Chrome, czy też profili użytkowników. Być może te nowości sprawią, że z rozwiązania proponowanego przez giganta z Redmond korzystało będzie więcej niż obecne 2,3% wszystkich internautów.Jednocześnie pod uwagę brać należy fakt, że Edge Chromium nie szokuje innowacjami i wiele z jego funkcji od dawna dostępnych jest w aplikacjach Chrome, Vivaldi, czy też w Operze. Ba, wielu z Was w produkcie Microsoftu znajdzie sporo braków. Mimo to program prezentuje się schludnie i zaskakuje miłym dla oka interfejsem, dobrze korelując z szatą graficzną Windowsa 10.Microsoft Edge Chromium możecie pobrać ręcznie z naszej bazy plików już teraz . Gdy zainstalujecie program, wszystkie skojarzenia z poprzednią wersją przeglądarki internetowej zostaną usunięte, a w systemie w każdym miejscu zagości pobrane novum.Warto pamiętać o tym, że Microsoft Edge Chromium zostanie udostępniony także posiadaczom Windowsa 7 , w którym to systemie zastąpi on przeglądarkę Internet Explorer 11.