Linux Lite 4.8 to świetna i darmowa alternatywa dla Windowsa 7

Dajcie szansę temu Linuxowi.





Jak zainstalować Linuxa Lite 4.8?

Co zamiast Windows 7? A może nowy i darmowy Linux Lite 4.8, którego twórca, Jerry Bezencon, zaprezentował właśnie jako doskonałą alternatywę dla systemu Microsoftu, który właśnie dziś traci oficjalne wsparcie . Bazujące na Ubuntu 18.04.3 LTS ma sprawić, że użytkownicy "siódemki" poczują się jak w domu. Będą przy tym bezpieczni i zaskoczeni liczbą nowoczesnych rozwiązań., a plik instalacyjny zawiera standardowy pakiet zaktualizowanych do najnowszych wersji aplikacji. Na start użytkownicy będą mogli cieszyć się obecnością przeglądarki internetowej Mozilla Firefox 71, pakietem biurowym Libre Office 6.0.7, doskonałym odtwarzaczem VLC 3.0.8, programem graficznym GIMP 2.10.14, klientem poczty Mozilla Thunderbird 68.2.2, czy też Timeshiftem 19.08.1.Na osoby przesiadające się z siódemki czeka w Linux Lite 4.8, podobne oprogramowanie i aktywna społeczność, która z pewnością pomoże rozwiązać każdy program. Co więcej, omawiany Linux Lite jest systemem doskonale zoptymalizowanym i działającym jak burza także na starszych, niskowydajnych komputerach."Chcielibyśmy skorzystać z okazji, aby powitać wszystkich użytkowników systemu Windows 7, którzy przybyli tutaj, aby znaleźć prostą, szybką i bezpłatną alternatywę dla systemu Windows 7, który osiągnął już koniec życia i nie zapewnia już aktualizacji zabezpieczeń", pisze Jerry Bezencon na oficjalnej stronie projektu.Film prezentujący możliwości Linuxa Lite 4.6 da Wam przedsmak tego, co zawiera nowsza wersja 4.8.Instalacja Linuxa Lite 4.8 jest niebywale prosta i poradzi sobie z nią z pewnością większość, o ile nie każdy z Was. Twórca systemu udostępnił nawet poradnik pokazujący krok po kroku jak zainstalować system. Dotyczy on wersji 4.6, ale wciąż pozostaje aktualny.Najnowszą wersję Linuxa Lite 4.8 pobierzecie z naszej bazy z plikami. Wystarczy przejść pod ten adres . Jak już zainstalujecie, dajcie znać jak Wam się podoba!