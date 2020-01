Microsoft Launcher 6.0 na Androida kusi pięknym interfejsem

Wersja preview dostępna dla każdego.





Windows na smartfonach prędko się nie pojawi, ale jeśli chcielibyście na swoim urządzeniu zobaczyć interfejs zbliżony do tego z urządzeń Microsoftu, to macie taką możliwość. Wszystko za sprawą aplikacji Microsoft Launcher, którą jest jednym z najlepszych launcherów stworzonych na system Android. Nowy Microsoft Launcher 6.0 przynosi mnóstwo pożytecznych zmian w interfejsie i jest już ogólnodostępny w wersji preview.lubianego launchera. Jego interfejs został przeprojektowany w taki sposób, aby od strony wizualnej i funkcjonalnej dać użytkownikom namiastkę tego, co oferowało będzie im oprogramowanie rozwijane z myślą o Surface Duo . W launcherze od Microsoftu znajdziecie mnóstwo nowych widżetów, ikon (także adaptacyjnych), a nawet tryb panoramiczny.Zmiany nie ominęły sekcji listy aplikacji, docku i interfejsu wyszukiwarki., a Microsoft zapewnia także o jeszcze lepszej wydajności swojego rozwiązania. Novum jest także karuzela tapet Bing w tle pobieranych z sieci lub możliwość wykorzystania własnych fotografii. Niezmiennie można programować gesty pozwalające uruchamiać poszczególne apki, zmieniać kolory tła, czy też korzystać z funkcji tworzenia skrótów na pulpicie do przeróżnych funkcji urządzenia.w przeciwieństwie do poprzednich wersji beta Microsoft Launchera, wariant preview figuruje jako osobna pozycja w sklepie Google Play. Jeśli więc do tej pory korzystaliście na przykład z Microsoft Launchera 5.5, będziecie musieli pobrać apkę od nowa - nie wystarczy aktualizacja. Jednocześnie miejcie świadomość tego, że Microsoft przestrzega przed drobnymi bugami, które mogą wciąż występować w nowej, testowej wersji narzędzia.Microsoft Launcher 6.0 w wersji preview pobierzecie przechodząc pod ten adres