Dźwięk uruchamiania systemu w Windows 10 można włączyć - zobacz jak

Prosty sposób.





Włączamy dźwięk startu Windowsa 10

Jeśli postanowiliście w ostatnim czasie porzucić Windows 7 na rzecz Windowsa 10, to z pewnością oswajacie się jeszcze z licznymi nowościami. Jedną z bardziej odczuwalnych zmian, objawiających się już na etapie uruchamiania systemu, jest brak charakterystycznego dla każdej z wersji OSu dźwięku towarzyszącego rozruchowi. Doświadczeni użytkownicy komputerów są przecież w stanie skojarzyć wszystkie systemy Microsoftu z jakimś konkretnym odgłosem odtwarzanym w chwili wyświetlenia się pulpitu, a tu... cisza. Jest na to sposób.Od aktywowania dźwięku przy starcie systemu dzieli Was dosłownie. Nie myślcie sobie, że programiści Microsoftu poszli na łatwiznę i nie dodali stosownego pliki audio. Dodali go, ale ten został domyślnie wyłączony, aby użytkownik Windowsa 10 miał wrażenie szybciej uruchamiającego się, jeszcze bardziej minimalistycznego systemu. Włączmy go.Kliknij prawym przyciskiem myszy na Menu Start i rozwiniętej listy wybierz "Ustawienia".W kolejnym oknie wybierz "System".Teraz z listy po lewej stronie wybierz "Dźwięk" i w oknie po prawej wybierz opcję "Panel sterowania dźwiękiem".W wyświetlonym okienku kliknij na zakładkę o nazwie "Dźwięki". Teraz interesuje Was pole o nazwie "Odtwórz dźwięk Windows - Autostart". Zaznaczcie widniejącą obok niego krateczkę.dźwięk towarzyszący rozruchowi Windowsa 10 to dźwięk z... Windowsa NT 6.x (Visty 8.1).Jak sami widzicie Microsoft z jakiegoś dziwnego powodu zupełnie niepotrzebnie ukrywa opcję włączenia dźwięku. Na tę chwilę nie istnieje łatwy sposób na podmienienie domyślnego motywu audio, ale być może w którejś z nadchodzących aktualizacji gigant z Redmond doda stosowną funkcję.Jak Wam się podoba dźwięk autostartu systemu Windows 10? Włączycie go, czy wolicie pozostać przy uruchamianiu w sposób "bezszelestny"?