Xiaomi wreszcie udostępnia Androida 10 dla Mi A2

Smartfon z Android One.





Xiaomi Mi A2 to smartfon, którego globalna premiera miała miejsce w lipcu 2018 roku . Największymi zaletami urządzenia miałby być: mocny aparat iz regularnymi aktualizacji. Jak pokazuje rzeczywistość, kwestia dostępności update'ów nie poszła tak jak zapewniał producent.Na szczęście Xiaomi nie zapomniało o Mi A2 i smartfon wreszcie otrzymał. Warto przypomnieć, że model ten należy do rodziny, co oznacza, że (przynajmniej w teorii) powinien być jednym z pierwszych, który otrzyma najnowszego Androida. Tymczasem "dziesiątka" zadebiutowała we wrześniu 2019 r. zatem nie ma tutaj mowy o ekspresowym wdrożeniu aktualizacji.Oficjalna aktualizacja do Androida 10 dla Mi A2 zajmujei zawiera aktualizacje bezpieczeństwa z grudnia 2019 r. Chociaż aktualizacja jest uważana za „stabilną”, niektórzy użytkownicy zgłaszają niepokojące problemy. W niektórych miejscach występują usterki interfejsu użytkownika i brakuje funkcji takich jak VoWiFi.Miejmy nadzieję, że wkrótce podobna aktualizacja pojawi się na Mi A3 , który zadebiutował w ubiegłym roku i również należy do programu Android One.Źródło: XDA