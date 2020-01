Korzystasz z Windows 10? Trzymaj się mocno, jutro mogą wystąpić turbulencje

To ten dzień w miesiącu.





Zerknijcie do kalendarza i odczytajcie jutrzejszą datę. Wiecie co się z nią wiąże? Nie, nie chodzi mi tutaj o koniec wsparcia dla Windowsa 7 , a rzecz związaną z Windowsem 10. To właśnie na 14 stycznia przypada drugi wtorek miesiąca, czyli dzień, w którym zwyczajowo ukazuje się aktualizacja zbiorcza dla najnowszego systemu Microsoftu. To będą pierwsze łatki wydane w tym roku, które zawsze oprócz garści poprawek zwiastują także różne mniejsze i większe problemy.przyniesie zestaw poprawek bezpieczeństwa oraz innych łatek usuwających do tej pory wykryte nieprawidłowości. Na aktualizację mogą liczyć niemal wszystkie wersje systemu Windows 10, wraz z najnowszym Windowsem 10 (1909) z listopada ubiegłego roku. Jeśli z jakiegoś powodu wciąż nie macie zainstalowanej aktualizacji Windows 10 19H2, to zainstalujcie ją manualnie z poziomu witryny Windows Update.Użytkownicy systemów Windows 10 w wersjach Home i Pro otrzymają aktualizację tylko wtedy, jeśli korzystają z wersji 1809 (z października 2018 roku) lub nowszej. Microsoft swoim wsparciem obejmuje wprawdzie starsze edycje OSu, ale tylko w przypadku SKU Enterprise oraz Education.Oczywiście pomimo ryzyka wystąpienia drobnych nieprawidłowości,, od razu gdy te pojawią się w kanale aktualizacji. Jeśli zainstalujecie jutro poprawkę zbiorczą i napotkacie na jakieś problemy - dajcie nam znać. Na pewno będziemy trzymać rękę na pulsie i informować Was o wszelkich nieprawidłowościach.