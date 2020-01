To już jutro. 27% użytkowników komputerów prosi się o problemy

Windows 7 odchodzi w niepamięć.





Któż by wiedział, że czas leci, gdyby nie lustro i gdyby nie dzieci... Jeszcze wcale nie tak dawno ostatni dzień wsparcia dla systemu Windows 7 był rzeczą bardzo odległą. Tak bardzo odległą, że nikt nie zdawał się przejmować się tym, że z nastaniem 14 stycznia 2020 roku jego komputer z tym OSem stanie się potencjalnie niebezpieczny. To już jutro - Microsoft uśmierca "siódemkę" i nie będzie wydawał żadnych bezpłatnych aktualizacji tego systemu. Użytkownicy tego oprogramowania nie robią sobie z tego absolutnie nic.Według grudniowych danych przekazywanych przez NetMarketShare, Windows 7 wciąż jest drugim najpopularniejszym systemem operacyjnym na świecie. Korzysta z niego aż 26,64% wszystkich użytkowników komputerów, co na tle Windowsa 10 z 54,62-procentowym udziałem wydaje się wynikiem niezwykle okazałym. Co interesujące, dane te wcale nie zmieniały się mocno na przestrzeni ostatnich miesięcy i wydaje się, że większość osób i firm, które miały porzucić Windowsa 7 i skorzystać z jakiejś alternatywy już to zrobiło. Na platformie Steam w grudniu "siódemka" zaliczyła nawet wzrost popularności o 14,5% , ale była to zasługa Chińczyków.Użytkownicy korzystający z Windowsa 7 wystawiają się na ataki hakerów, którzy wykorzystywali będą niezałatane luki w systemie. Oczywiście brak poprawek nie oznacza tego, że na pewno wydarzy się coś złego, ale ryzyko takiego zdarzenia z każdym dniem rośnie. Problem będą mieli przede wszystkim użytkownicy niezbyt obeznani z technologią i zagrożeniami dzisiejszego wirtualnego świata, którym nie pomoże już wbudowany w system antywirus. Tak, Microsoft Security Essentials "umrze" 14 stycznia wraz z Windowsem 7. Jeśli jesteś jednym z użytkowników tego systemu, koniecznie sprawdź najlepsze darmowe antywirusy dla Windows 7 Wydaje się, że popularność Windowsa 7 spadnie nieco na przestrzeni kilku kolejnych miesięcy. Wiele osób ostatecznie skusi się na darmową lub bardzo tanią aktualizację systemu do Windowsa 10 . Z pewnością drogą taką pójdzie wiele firm, dla których przesiadka na nowsze oprogramowanie stanowi po prostu proces bardzo czasochłonny. Dość powiedzieć, że kiedyś użytkownicy PCtów nie chcieli rezygnować z Windowsa XP. Teraz system ten ma zaledwie 1,16% udziału w rynku.Dalej korzystacie z Windowsa 7, czy jutro przesiadacie się na coś nowszego i bezpieczniejszego?