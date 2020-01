Planujesz oszczędzać? Oto 10 aplikacji, które mogą w tym pomóc

Smartfon pomoże podreperować domowy budżet.

Kontroluj wydatki (Gdzie są moje pieniądze?) Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,99 zł - 22,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Nie mam z czego oszczędzać – to jedna z podstawowych wymówek wszystkich, którym odkładanie nawet drobnych kwot nie wychodzi. Pierwszym krokiem jest w takim przypadku kontrola wydatków. Jeśli zaczniemy sumiennie spisywać wszystkie wydawane pieniądze, bardzo szybko może okazać się, że zaskakująco dużo wydajemy na przykład na kupowanie niepotrzebnych rzeczy lub bardzo kosztowne kawy w popularnych sieciach.



Aplikacja Gdzie są moje pieniądze? pomaga szybko poznać swoje nawyki finansowe i odpowiedzieć na zawarte w jej nazwie pytanie. Jest niezwykle przejrzysta i prosta w obsłudze. Nie musimy nawet zakładać żadnego konta. Po prostu wprowadzamy wydawane pieniądze i przyporządkowujemy je do odpowiedniej kategorii.





Przygotuj domowy budżet (Szybki Budżet) Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 2,99 zł - 89,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Kontrola i ograniczanie niepotrzebnych wydatków to absolutne minimum. Jeśli chcemy na poważnie zacząć dbać o swoje finanse, potrzebne nam jest całościowe spojrzenie, czyli budżet. Składa się na niego rejestracja wszystkich przepływów pieniężnych (wpływy, wydatki), określanie celów oszczędzania, limitów na poszczególne kategorie itp.



Wszystkie opisane elementy znajdziemy w aplikacji Szybki Budżet. Dzięki czytelnym wykresom wystarczy rzut oka na kartę z podsumowaniem, aby szybko zorientować się w swojej aktualnej sytuacji finansowej. Aplikacja nie przytłacza zbędnymi elementami, ale potrafi zaskoczyć możliwościami również osoby z większym doświadczeniem w zarządzaniu domowym budżetem.



Nie przepłacaj (Ceneo) Cena: 0 zł / Android: Zależy od urządzenia

Im droższy produkt planujemy kupić, tym większą uwagę powinniśmy przykładać do porównywania cen w różnych sklepach. Czasem wystarczy poświęcić kilka minut, by znaleźć na przykład wypatrzony smartfon kilkaset złotych taniej. Z pomocą przychodzą tutaj oczywiście porównywarki cen.



Aplikacja Ceneo przyda się w zasadzie każdemu. Możemy za jej pomocą szybko przejrzeć aktualne ceny wybranego produktu w większości sklepów internetowych w naszym kraju. Wyposażono ją również w skaner kodów kreskowych, dzięki któremu nawet podczas zakupów w tradycyjnym sklepie możemy sprawdzić, czy warto po oszczędności sięgnąć do internetu.





Korzystaj z promocji (Qpony) Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Android: 4.4 i nowsze

Poza porównywaniem cen, dobrym nawykiem przed udaniem się na zakupy jest również zorientowanie się w aktualnych promocjach i ofertach specjalnych. Niewiedza w tym przypadku może nas pozbawić okazji do znaczących oszczędności.



Qpony to popularna aplikacja bazą aktualnych promocji i zniżek do sklepów i restauracji. Wystarczy wskazać swoją lokalizację, by na bieżąco być informowanym o aktualnych ofertach. Wbudowana wyszukiwarka pozwala szybko dotrzeć do interesujących nas promocji (tylko dla określonego sklepu lub produktu).





Przygotuj listę zakupów (Listonic) Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 2,19 zł - 75,00 zł za element / Zależy od urządzenia

Jedną z podstawowych przyczyn nadmiernych wydatków są nieprzemyślane zakupy. Nie chodzi tu tylko o kolejne elektroniczne gadżety czy supermodne w tym sezonie buty, ale również o codzienne drobne zakupy. Komu nigdy nie zdarzyło się wyrzucić przeterminowanego produktu, który kupował kiedyś z myślą, że przyda się zrobić trochę zapasów?



Oszczędności w tym zakresie może przynieść lista zakupów. Zamiast papierowej możemy skorzystać na przykład z aplikacji Listonic. To bardzo intuicyjny w obsłudze tytuł. Produkty do listy możemy dodawać na kilka sposobów, w tym przez dyktowanie. Dodatkowym atutem jest możliwość synchronizacji na wielu urządzeniach i dzielenie się listą zakupów z pozostałymi domownikami. Aplikacja oferuje również dostęp do aktualnych gazetek popularnych sieci handlowych.



Znajdź tanią stację paliw (Fuelio) Cena: 0 zł / Android: Zależy od urządzenia

Oszczędności najłatwiej zacząć szukać wśród największych wydatków. Jedna z kategorii, na którą wiele osób przeznacza sporą część budżetu, są koszty związane z posiadaniem samochodu. Jeżeli sporo jeździmy, powinniśmy poszukać najbardziej opłacalnej stacji paliw w okolicy. Już kilka groszy na litrze może w ciągu kilku miesięcy dać istotną różnicę w portfelu.



Możemy w tym celu wykorzystać aplikację Fuelio. Na czytelnej mapie znajdziemy aktualizowane przez użytkowników informacje na temat aktualnych cen na stacjach we wskazanym rejonie. Co więcej, aplikacja posłuży nam również jako dziennik wszelkich wydatków związanych z naszym autem.



Im droższy produkt planujemy kupić, tym większą uwagę powinniśmy przykładać do porównywania cen w różnych sklepach. Czasem wystarczy poświęcić kilka minut, by znaleźć na przykład wypatrzony smartfon kilkaset złotych taniej. Z pomocą przychodzą tutaj oczywiście porównywarki cen.

Aplikacja Ceneo przyda się w zasadzie każdemu. Możemy za jej pomocą szybko przejrzeć aktualne ceny wybranego produktu w większości sklepów internetowych w naszym kraju. Wyposażono ją również w skaner kodów kreskowych, dzięki któremu nawet podczas zakupów w tradycyjnym sklepie możemy sprawdzić, czy warto po oszczędności sięgnąć do internetu.

Otwórz się na wspólne dojazdy do pracy (Dojedź.pl) Cena: 0 zł / 4.0.3 i nowsze

Wystarczy poobserwować chwilę przejeżdżające w godzinach porannych samochody, by zauważyć, że większość osób jedzie do pracy samemu lub z co najwyżej jednym pasażerem. Warto zmieniać te zwyczaje. Grupowe dojazdy do pracy to nie tylko istotne oszczędności finansowe, ale także mniej zanieczyszczeń uwalnianych do atmosfery.



Oferty tak zwanego carpoolingu znajdziemy w aplikacji Dojedź.pl. Wystarczy określić kierunek i porę, które nas interesują. Możemy również dodawać własne oferty. Aplikacja nie może pochwalić się jeszcze zbyt dużą bazą użytkowników, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by skorzystać z jej pomocy do rozpoczęcia carpoolingu w naszym miejscu pracy.



Wydawanie pieniędzy to nic trudnego. Zwłaszcza w obecnych czasach, gdy rozwój nowych technologii sprawia, że nie musimy nawet pamiętać o zabieraniu ze sobą portfela, a banki i inne instytucje nieustannie sugerują, że do spełniania marzeń nie potrzebujemy nawet własnych środków… Zupełnie inaczej wygląda kwestia oszczędzania. Z jednej strony wielu z nas zdaje sobie sprawę, że posiadanie poduszki bezpieczeństwa w postaci odłożonych konkretnych kwot jest bardzo istotne dla radzenia sobie z niecodziennymi wydatkami, nie wspominając nawet o dodatkowych środkach potrzebnych na emeryturze. Oszczędzanie wymaga jednak dyscypliny, dobrego planowania, a sprawę dodatkowo komplikują często zbyt niskie zarobki. Co robić?Zainstalować kilka darmowych aplikacji na smartfonie i zacząć działać. Tak, to nie żart. W sklepach z aplikacjami znajdziemy masę mniej lub bardziej przydatnych aplikacji – możemy wśród nich znaleźć również takie, które pomogą zaoszczędzić trochę pieniędzy. Poniżej znajdziecie najciekawsze tytuły. Tak na marginesie, coraz więcej mówi się obecnie o walce z uzależnieniem od smartfona. Jako pierwszy krok proponuję zacząć korzystać z niego właśnie do nieco bardziej przydatnych w życiu celów.