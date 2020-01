Wiele dóbr cyfrowych nie należy do ciebie - przypomina o tym wyrok TSUE

Musisz mieć tego świadomość.





Lata mijają, a prawo własności intelektualnej to dalej relikt przeszłości niedostosowany do dzisiejszych czasów. Pamiętam jak kilka lat temu pisałem swoją pracę magisterską, której tematem była kwestia prawa własności w kontekście zakupów robionych na platformach dystrybucji cyfrowej. Starałem się w swojej pracy dowieść konieczności modyfikacji przepisów celem ochrony interesów konsumentów, które prawodawcy zdają się lekceważyć.Wielu z Was zapewne nie jest wcale świadomym tego, że treści cyfrowe kupowane na platformach dystrybucji cyfrowej - programy, gry, filmy, muzyka -. Nie możecie nimi swobodnie zarządzać, bo nie otrzymujecie ich na własność. Niektórym wciąż trudno w to uwierzyć, ale decydując się na zakup gier lub oprogramowania w formie cyfrowej wszyscy kupujemy tak naprawdę przeróżne licencje na pewnego rodzaju wieczyste użytkowanie., nic więcej.Pomimo tego, że pewne sądy (zwłaszcza francuskie i niemieckie) starają się trzymać stronę konsumentów obstając przy stanowisku, że ci powinni mieć możliwość odsprzedawania oprogramowania w formie cyfrowej , inne torpedują ich zapędy. Doskonałym przykładem jest nowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie sprzedaży używanych e-booków. Najnowsza sprawa związana z działalnością niderlandzkiej spółki Tom Kabinet przyniosła bardzo czytelne orzeczenie:. Sąd uznał, że do odsprzedaży potrzebna jest zgoda wydawcy, bo odsprzedawana jest jedynie "usługa świadczona przez Internet". Kluczowe jest tu stanowisko mówiące o tym, że tzw. wyczerpanie prawa (utrata praw wyłącznych) odgrywa rolę wyłącznie w sytuacji obrotu fizycznych nośników danych. To nie następuje w momencie, gdy dany e-book sprzedawany jest po raz pierwszy. Dlaczego? Bo w czyimś interesie leży najwyraźniej niezmienianie przepisów.Od momentu, w którym pisałem swoją pracę magisterską minęło więc kilka dobrych lat, a w systemie prawnym gra w formie cyfrowej jest zupełnie odmiennym tworem, niż ta sama gra zapisana na krążku CD. E-Book i ta sama książka wydana na papierze to dwa różne przedmioty prawa własności intelektualnej. Mamy 2020 rok, a prawodawcy nic nie robią sobie z tego, że świat poszedł do przodu. Czy tak musi być? To pytanie zostawiam otwartym.Ciekawą kwestią jest to, czy w świetle obowiązującego prawa można odsprzedać czytnik e-booków z nabytą uprzednio pokaźną biblioteką książek oraz to, czy można odsprzedać komputer wraz z grami w formie cyfrowej na platformach takich jak Origin, czy też Steam. Obowiązująca linia orzecznicza sugeruje, że jest to działanie... niezgodne z prawem. Trudno nazwać to nazwać mianem czego innego, niż tylko absurdu.Nie jest. Decydując się na kupno treści cyfrowych nie tylko godzicie się z tym, że nie możecie ich odsprzedawać i w pełni swobodnie nimi dysponować. Godzicie się także na to, że któregoś dnia (a dzień ten nastąpi), utracicie do nich dostęp i nikt nie zwróci Wam ani grosza. Niektórzy gracze dysponują wirtualnymi bibliotekami gier, których "wartość" szacuje się na tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy złotych. Założę się, że nie minie 20 lat, a większość platform dystrybucji cyfrowej jakie znamy dziś przestanie istnieć. Co więcej, do tego czasu nikt nie zada sobie trudu, aby zmienić obowiązujące przepisy.W kontekście wszystkiego co napisałem powyżej zupełnie sensowne wydaje się zaprzestanie wydawania swoich ciężko zarobionych pieniędzy na gry w formie cyfrowej. Lepiej już płacić mniejsze pieniądze za abonament za gry - skoro i tak cyfrowe produkcje nie są nasze, to po co przepłacać? W komfortowej sytuacji są jeszcze konsolowcy, którzy mogą cieszyć się grami wydawanymi na fizycznych krążkach. Pytanie tylko, jak długo.Powiedzmy to sobie wprost: na rzecz wygody zrezygnowaliśmy jakiś czas temu z bardzo pokaźnej części praw, które swego czasu nam przysługiwały. Jak się z tym czujecie?