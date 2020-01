OpenWRT 19.07 udostępniony - to najlepszy soft dla routerów

Warto sprawdzić jego możliwości.





Dlaczego warto korzystać z OpenWRT?

OpenWrt 19.07 - co nowego?

Niepewny los routerów pozwalających na wgrywanie własnego softu

Dobre wieści dla wszystkich miłośników modyfikowania oprogramowania w... routerach. Udostępniono właśnie nową dystrybucję Linuxa tworzoną głównie z myślą o urządzeniach WLAN, która debiutowała z myślą o kultowych routerach. Mowa oczywiście o OpenWrt 19.07, która rozwijana jest z myślą o sprzętach wykorzystujących architekturę AVR32, ARM, CRIS, m68k, MIPS, PowerPC, SPARC, SuperH, Ubicom32, x86i x86-64.Osoby lubiące modyfikować soft routerów potwierdzą: OpenWRT diametralnie zwiększa możliwości urządzeń sieciowych. OpenWRT to kilka tysięcy pakietów oprogramowania, które zaawansowani użytkownicy mogą doinstalowywać lub usuwać w zależności od swoich potrzeb. Oprogramowanie poprawia także bezpieczeństwo sieci - w końcu to właściciel routera będzie miał pełną kontrolę nad konfiguracją każdego aspektu pracy sprzętu.Zmian względem poprzedniej wersji OpenWrt 18.06 jest całe zatrzęsienie. Dodano choćby, które jednak nie jest włączone domyślnie i wymaga zainstalowania dodatkowych pakietów. Aby WPA3 działało w trybie access pointu potrzebne jest hostapd-openssl, do wykorzystania w trybie stacji Wi-Fi będzie potrzebował wpa-supplicant-openssl lub wpad-openssl (dodatkowy AP).Twórcy oprogramowania podjęli decyzję oz ar71xx - w przyszłości wsparcie dla ar71xx zostanie całkowicie wycofane. Ponadto zaktualizowano jądro Linux do wersji 4.14.162, a także zakończono wsparcie dla adm5120, adm8668, ar7, au1000, ixp4xx, mcs814x, omap24xx, ppc40x, ppc44x i xburst.Nowością jest zaktualizowany LuCI, zintegrowany interfejs internetowy dla OpenWrt, implementujący renderowanie po stronie klienta. Ekosystem LuCI jest duży i nie wszystkie aplikacje LuCI zostały przystosowane do tej zmiany, co może powodować awarie związane z plikiem cbi.lua. W razie ich występowania należy zainstalować pakiet luci-compat.Najnowsze oprogramowanie OpenWrt pobierzecie z oficjalnej strony projektu,, gdzie znajdziecie także pełną listę zmian.Unia Europejska może wkrótce zakazać sprzedaży routerów, w których da się zmieniać firmware. Związane jest to z łamaniem prawa telekomunikacyjnego przez wielu użytkowników tych urządzeń poprzez zwiększanie mocy nadajników, które w efekcie zakłócają pracę innych sprzętów sieciowych.