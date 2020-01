Fatalny ruch Adobe. Użytkownicy starszego Photoshopa odcięci do serwerów aktywacji, program jest martwy

Czy da się to wytłumaczyć?





Wyobraź sobie taką sytuację: w 2007 roku kupujesz średniej klasy auto. Mija 13 lat, a pojazd dalej jest sprawy i nadaje się do ruchu. Tymczasem wraz z nowym rokiem producent zdalnie wyłącza ci możliwość odpalenia stacyjki... absurd prawda? Witaj w świecie Adobe.



Metafora przenosząca nas ze świata komputerów do motoryzacji doskonale opisuje sytuację, w której znaleźli się użytkownicy profesjonalnych rozwiązań Adobe. Okazuje się, że wraz z początkiem 2020 roku firma definitywnie zakończyła wsparcie dla pakietu CS3, a użytkownicy chcący aktywować oprogramowanie zostali na lodzie.





Aktywacja telefoniczna Photoshopa CS3



Problemy z aktywacją w ubiegłym roku odczułem na własne skórze, szczegóły znajdziecie serwery aktywacji zostały wyłączone i powinienem zakupić nowsze oprogramowanie, najlepiej w abonamencie.



Po niemałej batalii udało mi się jednak produkt aktywować - pomógł bardziej kompetentny pracownik Adobe, który odesłał mnie na witrynę (która już nie jest dostępna) gdzie mogłem wygenerować nowy klucz produktu, a także udostępnił link do pobrania pakietu.



CS3 jest martwy

Dziś skontaktowała się ze mną Czytelniczka, która prosiła o pomoc w sprawie aktywacji. Po krótkiej rozmowie i wertowaniu forum Adobe sprawa stała się jasna - Adobe nie dostarcza już zastępczych kluczy, ani instalatorów wolnych od aktywacji. Oznacza to, że osoba, która chce zainstalować legalny program kupiony za nawet kilka tysięcy złotych, nie może tego zrobić.



Wątek na forum Adobe





Serwery aktywacji CS3 zniknęły. Adobe zakończył dostęp do instalatorów wolnych od aktywacji i zastępczych numerów seryjnych. Pracownicy działu obsługi klienta nie mogą pomóc w tej sprawie. CS3 jest oficjalnie martwy i odszedł. - czytamy na forum Adobe.



Trudno mieć pretensje do Adobe, że nie wspiera produktu, które premiera miała miejsce w 2007 roku. Tutaj jednak nie chodzi o samo wsparcie. Użytkownicy startego oprogramowania raczej nie domagają się poprawek i aktualizacji, wymagają jedynie dostępu do kupionego przez siebie produktu. W tej sytuacji jest to praktycznie niemożliwe.



Takie praktyki, które zdecydowanie wymuszają na użytkownikach przesiadkę na najnowsze oprogramowanie dostępne w abonamencie, z pewnością odbije się negatywnie na wizerunku firmy.