Opera 66 już jest - pobierz i zobacz, że ją polubisz

Ceniona przeglądarka w nowej odsłonie.





Wygodniejsze przywracanie zamkniętych kart

Wygodniejsze grupowanie rozszerzeń

Wiem, że wśród czytelników Instalek jest wielu miłośników oprogramowania, które można nazwać "alternatywnym". Skoro niemal 70% internautów korzysta z przeglądarki internetowej Chrome, a całkiem spory odsetek korzysta z Edge'a i Firefoxa, to rozwiązaniem niszowym na tym tle jest z całą pewnością Opera, która doczekała się swojej nowej odsłony. Opera Software udostępniła właśnie przeglądarkę Opera 66, w której pośród wielu drobnych zmian na pierwszy plan wysuwają się dwie bardziej znaczące.Opera Software jak zawsze obiecuje, że aktualizacja przynosi usprawnienia w zakresie wydajności działania lubianego narzędzia. Moim zdaniem są to zapewnienia czysto marketingowe, ale nie znaczy to, że innych zmian nie da się odczuć.Pierwszą ze znaczących modyfikacji jest, która nie wymaga szperania w sekcji pełnej historii przeglądania. Wystarczy kliknąć na niewielką ikonę zegara na lewym pasku podręcznym, a aplikacja zapyta czy chcecie otworzyć zamknięte niedawno karty. Wystarczy wyrazić na to zgodę.Drugą z praktycznych innowacji jestna pasku podręcznym przeglądarki. Do tej pory po dodaniu nowego rozszerzenia uruchamianego z poziomu paska nawigacji, tworzona była kolejna kolumna obok tego paska. Nowa aktualizacja usuwa dodatkową kolumnę, a wszystkie rozszerzenia integrowane są wyłącznie w jednym, głównym pasku bocznym. Od teraz po zainstalowaniu add-onu z oficjalnego sklepu z rozszerzeniami, ten pojawi się na dole bocznego paska.Przypominam, że Opera wykorzystuje popularny silnik Chromium (w tej wersji jest to Chromium 79.0.3945.79), na którym działanie swoje opiera Chrome, a od jakiegoś czasu także nowa wersja przeglądarki Microsoft Edge.Przeglądarkę Opera 66 pobierzecie z naszej bazy plików w wersjach na wszystkie popularne systemy operacyjne. Dotychczasowi użytkownicy programu pobiorą jego najnowszą wersję za pośrednictwem wbudowanego aktualizatora.Źródło: Opera