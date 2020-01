Co się stało?! Windows 7 w górę o 14,5% na Steam

Znamy przyczynę kolosalnych zmian.





Jeśli ktoś z Was zawiesił oko na grudniowej ankiecie dotyczącej sprzętu i oprogramowania publikowanej zwyczajowo przez Valve, a dotyczącej użytkowników Steama, pewnie do teraz zbiera szczękę z podłogi. Po przejściu do sekcji oprogramowania i zerknięciu na najpopularniejsze systemy operacyjne trudno jest nie przecierać oczu ze zdziwienia. W przeciągu zaledwie miesiąca, a Windows 10 mocno stracił. Co się stało? Znamy odpowiedź na to pytanie.96,86% wszystkich użytkowników platformy Steam korzystało w ostatnim miesiącu minionego roku z Windowsa. Na przestrzeni zaledwie miesiąca oznacza to wzrost o 0,58%. Sporo? Zerknijcie zatem na udział Windowsa 7 w wersji 64-bitowej, który w grudniu wynosił aż 33,04%! Dla porównania, z Windowsa 10 64 bit korzystało w grudniu "zaledwie" 61,09% graczy (o 13,14% mniej niż w listopadzie). Wielu twierdzi, że to błąd, tymczasemKorzysta z niego aż 37,8% ogółu użytkowników. Dla porównania, z języka angielskiego korzysta zaledwie 30,4% społeczności. Wielu mieszkańców Państwa Środka przybyło na platformę Steam wcześniej za sprawą gry PUBG. Wygląda na to, że moda na Playerunknown's Battlegrounds w Chinach odżyła w grudniu i to ona przyczyniła się do wzrostu popularności Windowsa 7. Tak, tyle właśnie wystarczyło, aby mocno namieszać w statystykach publikowanych przez Valve. Lwia część Chińczyków korzysta właśnie z Windowsa 7 i zdaje się niewiele robić sobie z faktu, że OS utraci wsparcie Microsoftu już 14 stycznia bieżącego roku.Co niezwykle interesujące,, pokazując tym samym jakie rozwiązania preferują mieszkańcy tego kraju. Dla przykładu, w kwestii popularności procesorów na Steamie Intel odnotował aż 3,38-procentowy wzrost udziałów, a AMD - 3,39-procentowy spadek. Kolosalny wzrost zaliczyła także karta graficzna Nvidia GeForce GTX 1060, której udział w statystykach podskoczył aż o 11,30% względem listopada.Zaskoczeni?Źródło: Steam