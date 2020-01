Windows 10 to przeżytek? Oto jak mógłby wyglądać Windows 11

Jak Wam się podoba ten koncept?





Jak wielką niechęcia użytkownicy komputerów darzą Windowsa 10 ? Aby przekonać się o tym nie trzeba szukać daleko - wystarczy prześledzić sekcję komentarzy pod naszymi wpisami na temat tego OSu na stronie lub fanpage'u Instalek na Facebooku . Wiele osób woli tkwić przy Windowsie 7, który utraci oficjalne wsparcie już 14 stycznia, niż przesiadać się na Windows 10, nawet za darmo . A co malkontenci powiedzieliby na to, gdyby Microsoft stworzył... Windows 11?Utalentowany internauta o nicku Hacker 34 postanowił stworzyć ciekawy koncept systemu Windows 11, który zawiera najlepsze zdaniem wielu funkcje Windowsa 7 i "dziesiątki". System w takim wydaniu miałby być nowoczesny, minimalistyczny i naprawdę przejrzysty. Powróciłoby w nim oczywiście Menu Start z Windowsa 7, choć... czy na pewno go potrzebujemy? Rendery oraz krótki film koncepcyjny ukazują zmiany w Centrum Akcji, przeprojektowany Eksplorator Plików, a także kilka ciekawych innowacji pokroju wbudowanej apki do kontroli tego, jak dany użytkownik spędza czas przed komputerem.W krótkim filmiku ukazującymjego twórca Hacker 34 nie zapomniał nawet o odwołaniu do kultowego Windowsa XP. Każdy zdaje sobie zapewne sprawę z tego, że system to przede wszystkim warstwa funkcjonalna i to ona jest najważniejsza, ale puśćcie na chwilę wodze fantazji i zastanówcie się, czy taki wygląd nowego Windowsa by do Was przemawiał.Warto pamiętać o tym, że jakiś czas temu stworzono inny koncept Windowsa 11. Jego twórca, Avdan, również odwoływał się do nostalgii do systemu Windows XP.Osobiście dziwię się, że do tej pory Microsoft nie udostępnił oficjalnych narzędzi pozwalających personalizować wygląd systemu Windows 10. Wkrótce stworzę dla Was poradnik mówiący o tymza pomocą kilku praktycznych aplikacji.