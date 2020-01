CES 2020: nowości w Asystencie Google? To mała rewolucja!

Garść wspaniałych zmian.





Asystent Google przeczyta zawartość strony internetowej

Notatki na inteligentnych urządzeniach z Asystentem

Tłumaczenia w czasie rzeczywistym w hotelach, restauracjach i na lotniskach

Google w Asystencie akcentuje prywatność użytkowników

Nowe funkcje w Asystencie Google pojawiają się dość często, jednakże Google przeważnie nie informuje o nich z wielką pompą. Inaczej jest w przypadku nowości zapowiedzianych w trakcie CES 2020 w Las Vegas, które stanowią jedną z większych aktualizacji tego arcyprzydatnego narzędzia. Prawdę mówiąc wydaje mi się, że będę korzystał z wszystkich zapowiedzianych innowacji i jestem przekonany, że wielu z Was również.Czytamy coraz mniej. Czy to z braku czasu, czy z lenistwa - pochłaniamy coraz mniej treści czytanych, stawiając raczej na multimedialne formy przekazu. Google zaprezentowało na CES funkcję, dzięki której treści pisanych będzie można posłuchać - odczyta je dla nas wirtualny pomagier.Wydaje się to naprawdę ciekawą funkcją, którą można aktywować na przykład podczas podróży samochodem, gdy jesteśmy skupieni na prowadzeniu auta. Oczywiście samo odczytywanie treści nie jest jakąś wielką nowością (text to speech istnieje od lat), ale innowacją ma być dużo naturalniejszy głos wirtualnego lektora, bardziej zbliżony do ludzkiego. Na start możliwe będzie tłumaczenie treści na aż 42 języki.Google ma swoją aplikację do zapisywania notatek - nazywa się Google Keep i działa świetnie. Co jednak w sytuacji, gdy chcemy zostawić notatkę domownikom? Wiecie, taką jak sticky notes, które przykleja się czasem do lodówki? Już wkrótce będzie można wydać Asystentowi polecenie "Leave a note", dzięki któremu podyktowana notatka zostanie wyświetlona na inteligentnych wyświetlaczach z Asystentem Google w całym domu. Przykład? Ot, choćby notatka o konieczności nakarmienia zwierzaka domowego.Dostęp do tego rodzaju notatek może uzyskać każdy, bez potrzeby logowania - wystarczy, że zerknie na ekran.W połowie grudnia ubiegłego roku Asystent Google otrzymał funkcję tłumaczeń w czasie rzeczywistym. Teraz Google zapowiedziało, że zagości ona nie tylko na prywatnych urządzeniach, ale także w przestrzeni publicznej, gdzie tłumacz ułatwi komunikację pomiędzy konsumentami, a usługodawcami.Urządzenia Nest Hub z Tłumaczem Google pojawią się w wielu miejscach użyteczności publicznej - bankach, lotniskach, w hotelach i wszędzie tam, gdzie mogą pomóc w komunikacji. Google podpisało już kilka umów, na mocy których z tłumaczeń w czasie rzeczywistym skorzystają osoby na lotnisku JFK w Nowym Jorku, w hotelu Shibuya Stream Excel Hotel Tokyu w Japonii, czy też w W Doha Hotel & Residences w Katarze. Z czasem pojawią się oczywiście także w mniej "ekskluzywnych" miejscach - wszystko zależało będzie od prowadzących biznesy.Wkoło praktyk Google dotyczących przechowywania i odtwarzania próbek głosu rejestrowanych przez Asystenta narosło wiele wątpliwości . Gigant z Mountain View jest tego świadom i wprowadza dwie nowe komendy głosowe, które pomogą każdemu lepiej dbać o swoją prywatność.Pierwsza z nichuniemożliwia Asystentowi przechowywanie ostatnio zapisanej próbki dźwiękowej na wypadek przypadkowej jego aktywacji. Komendę można wypowiedzieć na przykład w trakcie poufnej rozmowy, która mogłaby zostać zapisana przez pobliskie urządzenie z Asystentem.Drugim z poleceń - a w zasadzie pytaniem - jest. Dzięki niemu użytkownik może dowiedzieć się które próbki zostały zapisane i na czym dokładnie polega ich magazynowanie przez Google.Google pochwaliło się, że Asystent Google działa już na ponad miliardzie urządzeń na całym świecie. Firma zapowiada, że w 2020 roku zagości on na kolejnych telewizorach, w samochodach, inteligentnych głośnikach i w wielu innych produktach. Dość powiedzieć, że Android Auto w końcu będzie dostępne w formie bezprzewodowej, co zapowiedziało już Volvo i BMW. Mamy tylko nadzieję, że firma będzie konsekwentnie dodawać. Już teraz polski Asystent Google pozostaje sporo w tyle za swoim anglojęzycznym odpowiednikiem. , a czego Wam w nim brakuje?