Mod do GTA V przeniesie cię wprost do Vice City. Pobierz - warto

Świetna wiadomość.





Lata mijają, a gracze wciąż z uśmiechem na ustach wspominają Grand Theft Auto: Vice City, które swoją premierę miało w... 2002 roku! Dlaczego tytuł ten owiany jest w "internetach" tak wielkim kultem? To akurat proste:ubiegłego wieku i była to jedna z niewielu w tamtych czasach gier, która potrafiła urzekać swoim gameplayem. GTA: Vice City jak na obecne czasy wygląda już nieco archaicznie, ale istnieje sposób, aby powrócić do tego świata zachwycając się jego oprawą wizualną.Po czterech latach ukończono zremasterowaną wersję modyfikacji o nazwie Vice Cry dla gry Grand Theft Auto V. Modstworzony został przez modera o nicku lunchxbles w postaci łatwego w instalacji DLC. Nie jest w żadnym wypadku robota chałupnicza, a modyfikacja urzeka standardem dopieszczenia samochodów, modeli budynków, czy nawet ich wnętrz.O ile autorowi moda udało się przenieść do GTA V wizualne aspekty świata Vice City, to niestety nie przeniósł do nowej gry misji znanych z kampanii. Na pocieszenie, gracze mają możliwość wykonywania garści zadań dodatkowych, zaprojektowanych specjalnie z myślą o modyfikacji.Modyfikację Vice Cry: Remastered dla Grand Theft Auto V pobierzecie w tym miejscu . Wymaga ona dodatkowo dość standardowego pakietu narzędzi dodatkowych: Heapadjustera od FiveM, Scripthook V, Packfile Limit Adjustera oraz trainera, który jest w stanie spawnować samochody. Wszystkie instrukcje instalacyjne znajdziecie pod powyższym linkiem.