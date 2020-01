Ta aplikacja pozwala usunąć makijaż ze zdjęcia dowolnej kobiety

Usuń makijaż z dowolnego zdjęcia.





W roku 2019 spore zamieszanie wywołała aplikacja FaceApp . Jej użytkownicy mogli wgrać do niej zdjęcie dowolnej osoby i zobaczyć jak - przynajmniej w teorii - dana osoba będzie wyglądała za kilka lat. Świat ogarnęła moda na postarzanie, ale powinniście wiedzieć, że nie jest to pierwsza apka, która daje możliwość tego rodzaju łatwej manipulacji. Do dziś istnieje bowiem narzędzie o nazwie, które pozwala dowolną kobietę na fotografii pozbawić makijażu.Aplikacja MakeApp wykorzystuje sztuczną inteligencję, by za pomocą kilku w gruncie rzeczy dość prostych sztuczek zaprezentować jak dana kobieta wyglądałaby na takim samym zdjęciu lub gifie bez makijażu., ale wiele kobiet będących celem przeróbek reagowało oburzeniem. Przedstawicielki płci pięknej twierdzą, że aplikacja nie tylko "zdejmuje" z twarzy makijaż, ale także przesadnie eksponuje niedoskonałości. Niektóre przeróbki faktycznie wydają się przesadzone, ale... tylko niektóre.W wielu przypadkach MakeApp wydaje się działać naprawdę dobrze. Taylor Swift bez makijażu wygląda w zasadzie tak samo pięknie jak z makijażem. Czy podobnie korzystnie wypada na przeróbce na przykład Emily Ratajkowski?Co ciekawe, MakeApp nie tylko "zmazuje" makijaż, ale może go też całkiem skutecznie nałożyć.Trochę przekoloryzowany, ale... całkiem niezły, czyż nie?Pamiętajcie, żei narzędzie nie jest nieomylne. Z pewnością nie powinniście nigdy używać go do tego, aby robić przykrość przedstawicielkom płci pięknej. Jeśli efekt przeróbki znanej Wam niewiasty jest doprawdy spektakularny to... może zachowajcie go dla siebie? ;) Pobierz MakeApp dla Androida lub, aby samemu przekonać się, czy narzędzie słusznie budziło w 2017 roku ogromne kontrowersje. Za darmo przerobić możesz maksymalnie 5 zdjęć!Źródło: BoredPanda