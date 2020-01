Creative wynosi realizm dźwięku na nowy poziom z Super X-Fi Gen2

Oto jak wiele znaczy oprogramowanie.





Od wielu lat producenci sprzętu adaptują w swoich urządzeniach przeróżne technologie, które dbać mają o jak najwyższą jakość dźwięku. W zeszłym roku firma Creative zaprezentowała światu Super X-Fi, które miało dawać użytkownikom słuchawek wrażenia odsłuchowe na miarę wielogłośnikowych systemów grających w profesjonalnym studiu. Piętnaście nagród Best of CES oraz pozytywne recenzje potwierdziły, że producentowi udało się zrealizować swój cel. Teraz, w trakcie CES 2019 marka zaskoczyła prezentacją nowego profilu audioma zawierać wiele usprawnień prowadzących do uzyskania naturalniejszych wrażeń odsłuchowych. Co ciekawe, nowy system będzie na dniach wdrożony we wszystkich istniejących profilach użytkowników na całym świecie. Tak,swojego produktu (zgodnego z technologią Super X-Fi) poprzez apkę SXFI, by cieszyć się jeszcze lepszym dźwiękiem. Jak dobrze jest żyć w czasach, w których proste aktualizacje mogą w znaczący sposób zmieniać i ulepszać istniejące już sprzęty."Na początku nasza baza profili użytkowników wynosiła kilkadziesiąt tysięcy. W ciągu ostatniego roku, wprowadzając Super X-Fi, zgromadziliśmy setki tysięcy profili użytkowników. Ten znaczący skok w rzeczywistych danych zapewnił nam możliwość dalszych badań, a co ważne, pozwolił nam wykształcić Super X-Fi AI, aby był jeszcze bardziej dokładny w personalizacji wrażeń dźwiękowych dla naszych użytkowników. To było kluczowe dla naszego rozwoju profilu Super X-Fi Gen2"- mówił Lee Teck Chee, wiceprezes ds. technologii w firmie Creative i wynalazca Super X-Fi.Główne usprawnienia dotyczą rzecz jasna jakości dźwięku. Producent chwali się, że nowy profil pozwala zachować większą liczbę szczegółów w dźwięku przestrzennym, poprawia wierność względem formatu zapisywanego w studio i dynamikę poszczególnych tonów. W trakcie oglądania filmów użytkownicy mają docenić wyraźniejsze dialogi, a także usprawniony bas.Creative podaje, że, ale także czas pracy wybranych urządzeń na baterii. Słuchawki SXFI Air mają działać nawet o 10% dłużej na jednym ładowaniu.Informacje na temat technologii SXFI i kompatybilnych z nią urządzeń znajdziecie na dedykowanej stronie producenta