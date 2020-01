YouTube w tle na smartfonie bez kombinowania? Oto sposób

Nie chodzi o YouTube Vanced.





YouTube w tle na zablokowanym ekranie? Da się!

Teraz możesz zminimalizować aplikację, a nawet zablokować ekran smartfonu, a film będzie w dalszym ciągu odtwarzany.

Jak odtwarzać YouTube w tle? Sposobów jest co najmniej kilka. Najprostszym, choć przy okazji najbardziej kosztownym, jest wykupienie subskrypcji YouTube Premium w cenie 23,99 złotych miesięcznie. Gdy to zrobicie możecie włączyć interesujące Was nagranie i zminimalizować apkę YouTube, a film będzie wciąż odtwarzany. Inne polecane metody są związane ze słynnym YouTube Vanced. Najprostsza z nich wymaga roota, ale YouTube Vanced może działać także bez roota, na temat czego stworzyliśmy poradnik . Ta metoda pozwala odtwarzać YouTube w tle nawet gdy zablokujecie smartfon!Wiele osób na YouTube lubi słuchać filmów dokumentalnych, podcastów i innych dłuższych nagrań. Osoby te chcąc słuchać nagrań w tle nie muszą wcale korzystać z YouTube Vanced, jeśli mają w swoim systemie zainstalowany najlepszy odtwarzacz filmów na Androida. Tak, mówię w tej chwili o aplikacji VLC, która jest doskonałym playerem dla serwisu YouTube. W jaki sposób? To akurat całkiem proste.Najpierw pobierz VLC dla Androida i zainstaluj go w swoim systemie. Teraz otwórz interesujący Cię film w oficjalnej apce YouTube. Teraz kliknij na ikonę udostępniania i z listy wybierz "Play with VLC". Teraz film będzie odtwarzany w VLC.Teraz pozostaje Ci kliknąć na ikonęw interfejsie VLC i wybrać opcjęOdtwarzanie filmów z YouTube za pośrednictwem VLC w formie samego dźwięku to świetna sprawa w sytuacji, w której chcecie czegoś posłuchać na słuchawkach na przykład w komunikacji miejskiej, a smartfon schować do kieszeni.