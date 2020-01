W Google News nie poczytacie już cyfrowych wersji czasopism

Niestety.





Czasopisma stają się powoli niszowym środkiem przekazu - głównym powodem tego stanu rzeczy jest brutalne wypieranie ich z rynku przez rozwój technologii i Internetu. I nie chodzi tu nawet już o fizyczne edycje magazynów, ale nawet te cyfrowe.Google od 2012 rozwija usługę News, która pozwalała m.in. na wykupienie abonamentu konkretnego czasopisma od wybranego wydawcy., co robiło naprawdę duże wrażenie. Niestety te czasy minęły i koncern wycofuje możliwość zakupu nowych cyfrowych pism.Jeśli jesteście użytkownikami Google News, to spokojnie – nadal będziecie mieli dostęp do zakupionych wcześniej magazynów. Co więcej,. Co więc w przypadku chęci dalszego kupowania prenumeraty konkretnego czasopisma?W tym przypadku. Innej możliwości nie ma, co zapewne odrzuci od standardowej prasy kolejnych użytkowników.Źródło: Engadget