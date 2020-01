Windows 7 po 14 stycznia będzie irytował powiadomieniami

Uprzykrzania życia korzystającym z Windowsa 7 ciąg dalszy.





Szczerze współczuję osobom, które postanowiły kiedyś zakupić Windowsa 7 i uparcie tkwią przy nim mimo możliwości darmowej aktualizacji do Windowsa 10 . Oprogramowanie utraci wsparcie Microsoftu 14 stycznia bieżącego i nie otrzyma już nigdy (przynajmniej za darmo) poprawek dotyczących bezpieczeństwa. Brak wsparcia dla softu po tak długim czasie od premiery jest rzeczą naturalną, ale to co wyczynia gigant z Redmond, abyżycie osobom świadomym ryzyka i obstającym przy swoim sofcie, już nie.Zapewne wiecie, że korzystając z próbnej wersji Windowsa 10 musicie liczyć się z komunikatem wyświetlanym w prawym dolnym rogu ekranu, informującym o konieczności aktywacji systemu.już 15 stycznia i będzie on ostrzeżeniem o ryzyku wiążącym się z korzystaniem z nienależycie zabezpieczonego systemu. Microsoft podaje, że komunikat występował będzie jedynie w trybie pełnoekranowym i będzie można go odwołać, jednakże przedstawiciele giganta nie informują, czy ten będzie pojawiał sięNa stronie wsparcia technicznego Windowsa 7 dotyczącej aktualizacji o numerze KB4530692 możemy przeczytać:"Począwszy od 15 stycznia 2020 r. będzie wyświetlane powiadomienie w trybie pełnoekranowym zawierające opis ryzyka kontynuacji korzystania z systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 po 14 stycznia 2020 r. Powiadomienie pozostanie na ekranie, dopóki nie nastąpi z nim interakcja użytkownika. To powiadomienie będzie wyświetlane wyłącznie w następujących wersjach systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1: Starter, Home Basic, Home Premium, Professional (bez ESU), Ultimate."Jednocześnie firma donosi, że powiadomienie nie będzie wyświetlane na komputerach przyłączonych do domeny lub komputerach w trybie kiosku., za kilka miesięcy może się okazać, że powiadomienie będzie nieodwołalne. Stanie się tak zapewne wtedy, jeśli na Windowsa 10 nie przejdzie satysfakcjonująca firmę liczba osób.Na Waszym miejscu rozważyłbym możliwość przejścia na Windows 10, skoro Microsoft wciąż umożliwia to za darmo. Alternatywy dla Windowsa 7 istnieją i niektóre z nich są darmowe. Jeśli jesteście uparci i chcecie pozostać przy "siódemce" musicie pamiętać, że Microsoft Security Essentials również przestanie być aktualizowany , w związku z czym powinniście poszukać antywirusa. Sprawdźcie zatem najlepsze darmowe antywirusy dla Windows 7 Źródło: Microsoft