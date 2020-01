Jakie funkcje chciałbyś zobaczyć w Windows 10? Je te trzy

Windows 10 może być lepszy.





Natywne wsparcie dla archiwów .rar, .7z i innych

Wbudowany program czyszczący "śmieci" z prawdziwego zdarzenia

Animowane pulpity i dalej idąca personalizacja

Firma Microsoft nieustannie dodaje nowości do Windowsa 10 przy okazji kolejnych jego aktualizacji. Niestety, pomimo naprawdę wielu różnych innowacji w systemie tym wciąż brakuje kilku - moim zdaniem - elementarnych funkcji, które powinny znajdować się w nim już w momencie premiery. Założę się, że wielu z Was braki mogłoby wymieniać godzinami. Mi brakuje w Windowsie 10 dosłownie garstki funkcji. Co konkretnie mam na myśli?Instalujecie system Windows 10, pobieracie skompresowany plik i... o ile nie jest to archiwum spakowane w formacie .zip, musicie zainstalować w systemie program, który poradzi sobie z jego rozpakowaniem. No jasne, wystarczy pobrać darmową aplikację pokroju 7zip (lub "nieszczęsnego" WinRARa) i mieć ten problem z głowy. Po co jednak mnożyć aplikacje w systemie, skoro Microsoft mógłby znaleźć rozwiązanie tej sytuacji wprowadzając natywną obsługę dwóch innych popularnych formatów, bez konieczności doinstalowywania kolejnych narzędzi?Jasne, w systemie Windows 10 znajduje się narzędzie o nazwie "Oczyszczanie dysku", ale powiedzmy sobie szczerze, że nie jest to wybitny program, który w sposób spektakularny oczyszczałby poszczególne partycje z różnorakich "śmieci". Nie jest to też program ani nowoczesny, ani specjalnie wygodny - każdą partycję trzeba tu czyścić osobno. W Windowsie 10 marzy mi się prawdziwie „idiotoodporne” rozwiązanie rodem ze smartfonów z Androidem.Użytkownicy poczatkujący mogliby kliknąć po prostu magiczny przycisk, a z ich komputera usuwane byłyby rzeczy, które zajmują niepotrzebnie miejsce od lat. Użytkownicy zaawansowani powinni mieć możliwość określania dodatkowych kryteriów - na wzór tych z CCleanera . Skoro Microsoft w 2015 roku przestrzegał przed korzystaniem z CCleanera, to może w końcu zaproponowałby dla niego sensowną alternatywę?Wybaczcie, ale jest 2020 rok i możliwości personalizacji Windowsa 10 w zakresie kwestii wizualnych powinny być znacznie większe. Jasne, tapety Microsoftu w 4K są bardzo ładne, ale możliwości oferowane przez funkcje motywów są doprawdy niewielkie. Motywy to nic innego jak większe paczki tapet. Możliwość zwiększania kolorystyki okienek systemowych? Wciąż mało! Dlaczego użytkownicy pragnący unowocześnić wygląd systemu muszą korzystać z dodatkowego oprogramowania? Dlaczego animowane tapety i naprawdę złożone motywy zmieniające Windows 10 do poznania nie są rzeczą obecną domyślnie w systemie?Tak sobie myślę, że wkrótce chyba napiszę poradnik o tym jak można personalizować wygląd Windowsa 10 za pomocą różnych programów, co Wy na to?Niektórzy z Was powiedzą, że wymienione wyżej funkcje to drobnostki. Być może. Założę się jednak, że lista braków byłaby znacznie dłuższa, gdybyśmy stworzyli ją wspólnie. Nie wierzę, że uważacie Windowsa 10 za system idealny, któremu niczego już nie brakuje. Powiedzcie mi zatem, jakie funkcje chcielibyście zobaczyć w Windows 10? Może nasze prośby zostaną kiedyś wysłuchane. Make Windows great again!