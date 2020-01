Te aplikacje na Androida pomogą Ci zrealizować postanowienia noworoczne

W tym roku się uda!





Burn Calories - Weight Loss - zrzuć zbędne kilogramy

1Money - rozsądnie planuj wydatki

Duolingo - naucz się nowych języków

Todoist - nie zapominaj o tym, co masz zrobić

PanParagon - trzymaj gwarancje w jednym miejscu

Śledzenie Nawyków Loop - realizuj swoje codzienne plany

Endomondo - spędzaj więcej czasu na świeżym powietrzu

Powiedzmy to sobie szczerze: postanowienia noworoczne większości Polaków tracą moc mniej więcej po drugim dniu spędzonym na siłowni, czyli gdzieś w okolicach 7 stycznia. Dlaczego macie zaliczać się do tej - umówmy się - niechlubnej grupy osób? Idea stojąca za noworocznymi postanowieniami wcale nie jest głupia i takim mianem nazywają ją przeważnie ci, którzy swoich planów nie realizują. Ja chcę realizować swoje postanowienia i chcę, abyście byli równie wytrwali. Pomogę Wam.Wraz z nastaniem nowego roku postanowiłem zainstalować na swoim smartfonie kilka aplikacji, z których mam zamiar regularnie korzystać. Są to aplikacje, które moim zdaniem mogą realnie pomóc mi w stawaniu się lepszym człowiekiem. Właśnie w tym wpisie chcę się nimi z Wami podzielić. Oczywiście każdy z Was ma nieco odmienne postanowienia, więc możecie zastanowić się czy znacie jakieś apki, które mogą pomóc w ich realizacji innym. Dorzućcie je w komentarzach. Zróbmy razem coś dobrego. ;)Ja w 2019 roku zapuściłem się straszliwie i na pewno w bieżącym roku chcę zrzucić kilkanaście zbędnych kilogramów. Pomogą mi w tym różne akcesoria i aplikacje, ale spośród nich chciałem zaproponować Wam Burn Calories - Weight Loss od słynnego Passion4Profession. Firma ta oferuje kilka różnych darmowych apek (tak, są reklamy), które skutecznie - co potwierdzają moje doświadczenia z minionych lat - pomogą Wam wyrzeźbić brzuch, tyłek, ramiona i zredukować nadmiar tkanki tłuszczowej. Pamiętajcie tylko, aby każde ćwiczenie wykonywać we właściwy sposób.Czasami, gdy pod koniec roku zaglądam na swoje konto bankowe myślę sobie: "To ja zarobiłem tyle pieniędzy?! Jeśli tak, to gdzie one są?!" Macie podobnie? to znak, że powinniście lepiej kontrolować swoje codzienne wydatki. Kupowana co dwa dni kawa w "starbuniu" wydaje się może relatywnie niedużym grzeszkiem, ale jeśli kupicie ją 100 razy w roku, to z Waszego konta w cudowny sposób "wyparuje" ponad 1000 złotych. Aplikacja 1Money pozwala kontrolować budżet poprzez dodawanie bieżących transakcji, analizę długów, śledzenie przychodów i wiele innych drobnych i przydatnych funkcji. Dzięki technologii chmury dane można synchronizować pomiędzy różnymi urządzeniami.Nie jest wielką tajemnicą, że w dzisiejszych czasach znajomość kilku języków obcych może z powodzeniem zastąpić kierunkowe wykształcenie specjalistyczne, serio. Ludzie potrafiący posługiwać się wieloma językami są wysoce poszukiwaniu na rynku pracy, a ich zarobki przeważnie należą do naprawdę wysokich. Nie ma lepszej apki do nauki języków obcych, niż darmowe Duolingo. Narzędzie pozwoli Wam nauczyć się języków angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i wielu innych.Gdybym nie tworzył sobie list zadań, to najpewniej już dawno bym dla Was nie pisał, bo Mateusz straciłby do mnie cierpliwość. Wiecie, mam świetną pamięć, ale w natłoku obowiązków bardzo krótkotrwałą. Na co dzień do tworzenia list zakupowych i list zadań korzystam z Google Keep, ale lubię także Todoist, który wielu z Was może wydać się programem ciekawszym. Wzmiankowane narzędzie można nazwać wirtualnym terminarzem, który jest z Wami wszędzie - na smartfonie, laptopie i komputerze stacjonarnym. Dzięki niemu wyrobicie sobie trwałe nawyki, ustalicie czytelne priorytety zadań i włączycie przypomnienia z alarmami do najważniejszych obowiązków. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby Todoist zintegrować z Gmailem, Kalendarzem Google, czy też Slackiem.Gwarancje, ach gwarancje. Niby wszyscy wiemy, żeby trzymać je w jednym miejscu, ale gdy nadchodzi moment, w których chcemy korzystać ze swoich praw konsumenta nagle okazuje się, że ten jeden paragon jest bóg-wie-gdzie. Aplikacja PanParagon umożliwia trzymanie dowodów zakupu w pamięci smartfonu, ale także chmurze. Wystarczy zeskanować paragon, aby ten automatycznie dodał się do Waszej bazy. Co więcej, PanParagon sam odczytuje nazwy sklepów, daty zakupów i w wygodny sposób segreguje ważne dane. Dodatkową zaletą korzystania z programu jest lepsza kontrola budżetu domowego oraz możliwość przypisania doń także kart lojalnościowych. Lepiej nosić je w telefonie, niż rozpychać nimi portfel, co?Realizacja codziennych obowiązków to jedno, ale kształtowanie właściwych nawyków to zupełnie inna para kaloszy. Ćwiczenia, lekturę książki, kładzenie się spać o odpowiedniej godzinie i podobne to rzeczy, które powinny być dla Was dobrymi nawykami. Są nimi także choćby nauka języków obcych, rozmowa z bliskimi, czy też medytacja. Powinniście potrafić odróżniać nawyki (dobre) od obowiązków, które często są czymś przykrym. Dlatego też właśnie dla nawyków i obowiązków warto mieć dwie różne apki. Śledzenie Nawyków Loop to narzędzie dla przyjemniejszych aspektów codziennego życia. Specjalne algorytmy pokażą Wam siłę nawyków, a grafiki i statystyki w przejrzysty sposób pomogą Wam je utrwalać. Apka nie ma żadnych reklam jest projektem całkowicie otwartoźródłowym.Istnieje naprawdę wiele różnych trackerów sportowych, ale z żadnym nie przyjaźniłem się tyle lat co z Endomondo. Jasne, Strava też jest "okej", ale to właśnie z Endomondo korzysta naprawdę wielu znajomych, co daje mi dodatkową motywację. Przekazywanie sobie wzajemnie "lajków", komentowanie swoich wysiłków, czy nawet obserwowanie tego, jak duży progres robią inni daje ogromny zastrzyk chęci do działania. W opcji premium narzędzie samo układa świetne plany treningowe. Przygotowywałem się do pierwszego maratonu z Endomondo i prawdę mówiąc bez tego trakcera poddałbym się w połowie. Dodatkową zaletą programu jest możliwość synchronizacji treningów z popularnych platform Garmina, czy też Polara.Życzę Wam z całego serca wytrwałości w realizowaniu noworocznych postanowień. Wiem jakie to trudne i z doświadczenia wiem, że... najtrudniej jest zacząć. Jeśli zaczniecie i przez kilka, może kilkanaście dni będziecie utrzymywać dobre nawyki, to wejdą Wam w krew na tyle mocno, że trudno będzie z nich zrezygnować. Powodzenia!