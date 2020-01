Xiaomi Oppo i Vivo przygotowują niespodziankę dla wszystkich

Mała rewolucja dla zwiększenia naszej wygody.





Osoby korzystające z iPhone’ów niemalże na pewno znają dobrodziejstwo funkcji AirDrop – pozwala ona w prosty sposób na udostępnienie oraz przesłanie pliku zarówno do innego telefonu, jak i komputera., które zostanie udostępnione użytkownikom smartfonów z Androidem. Jak ma działać nowa funkcja? Szybko i sprawnie. Technologie użyte do jej zbudowania również nie są wybitnie skomplikowane.AirDrop u Apple wykorzystuje. Całość będzie działała bardzo podobnie także u chińskich producentów. Obecnie nie ma takiej funkcji na sprzętach z Androidem, która byłaby w stanie być realną alternatywą dla technologii Apple – to wszystko jednak się zmieni.Oficjalny komunikat prasowy z Państwa Środka wskazuje na to, iż Xiaomi, Vivo oraz Oppo tworzą swego rodzajuaby zapewnić użytkownikom niezrównane możliwości przesyłania plików. Nowy system nie ma jeszcze konkretnej nazwy, ale będzie korzystał zarówno z Wi-Fi, jak i Bluetooth do przesyłania danych.Pomimo wykorzystania modułu Wi-Fi, system nie odłączy użytkowników od ich połączenia internetowego – będzie można dalej z niego korzystać pomimo przesyłania danych. Producenci chwalą się, iż. W przyszłości te wartości mogą się różnić w zależności od samych urządzeń.Oppo (właściciel marek takich, jak Realme i OnePlus), Vivo i Xiaomi, co pozwala przypuszczać, iż system wspólnego udostępniania plików może stać się prawdziwym hitem wśród użytkowników. Pierwsze urządzenia z opisywaną funkcjonalnością będą dostępne od lutego bieżącego roku.Nie wiadomo czyŹródło: Twitter