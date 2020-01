Mozilla znów dba o prywatność. Tym razem w kwestii telemetrii

Idą zmiany dla użytkowników.





Mozilla oficjalnie ogłosiła, iż wprowadza do swojej przeglądarki zmiany podyktowane przepisami– dla wszystkich użytkowników, we wszystkich regionach świata. Co to oznacza? Między innymi to, iż teraz każdy będzie podlegał pod restrykcyjne przepisy związane z prywatnością w sieci. Użytkownicy będą mogli także na życzenie usunąć powiązane z nimi, konkretne dane.CCPA znane jako najsurowsze amerykańskie prawo dotyczące prywatności weszło w życie 1 stycznia 2020 roku. Tym samym zaoferowało ono kalifornijskimi użytkownikom zasady dostosowane do szybko zmieniającej się rzeczywistości. Podobnie, jak w przypadku RODO w Europie, CCPA. Konsumenci mają także prawo do świadomości na temat tego czy informacje ich dotyczące zostały sprzedane – temu procederowi można zapobiec. Każda firma przetwarzająca dane użytkowników w ilości 50 tysięcy i większej podlega CCPA.Każdy z użytkowników Firefoxa będzie mógł od terazDane te nie obejmują jednak historii przeglądania witryn www. Wśród telemetrii znajdują się informacje na temat tego, ile kart otworzył użytkownik i przez ile korzystał z przeglądarki.Mozilla uważa, iż do tej pory przemysł technologiczny nie uznawał danych telemetrycznych za dane osobowe. Wprowadzając zmianę pozwalającą na ich usunięcie przez użytkownika, twórcy przeglądarki wierzą, iżNowa kontrolka związana z prywatnością pojawi się w przeglądarce Firefox. Wraz z nią zadebiutuje także nowa wersja przeglądarki z mniejszymi poprawkami błędów.Źródło: ZDNET