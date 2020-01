Żarty się skończyły. Masz mniej niż 2 tygodnie aby pożegnać się z Windowsem 7

Popularność systemów Windows w grudniu 2019 r. według StatCounter

Zostało niewiele czasu

Czas na przesiadkę

Ostatnie łatki bezpieczeństwa dla Windows 7 mogą być dostarczone przez Microsoft we wtorek, 14 stycznia. Od 15 system zostanie bez wsparcia, a producent nie będzie musiał dbać o jego bezpieczeństwo. Oznacza to, że przestępcy planujący cyberataki będą mieli otartą drogę do szukania lub w zabezpieczeniach, aby aktywnie je wykorzystać do kradzieży danych.Omawiany harmonogram dotyczy użytkowników domowych.Microsoft ma bowiem świadomość, że wiele przedsiębiorstw wciąż posiada systemy informatyczne bazujące na "siódemce". Za tego typu wsparcie trzeba będzie jednak- firmy, które wykupią niestandardowy plan aktualizacji mogą liczyć na aktualizacje do 2023 roku Decyzja Microsoftu w tym zakresie jest zrozumiała, brak aktualizacji może nawet zagrozić bezpieczeństwu narodowemu na co uwagę zwróciła amerykańska administracja. Tylko w stanie Pensylwania spośród 10 000 komputerów obsługujących wybory, większość wykorzystuje system operacyjny Windows 7... lub starszy.Microsoft od kilku lat próbuje przekonać użytkowników do zmiany systemu na Windows 10, który jest rozwijany i wciąż otrzymuje nie tylko aktualizacje bezpieczeństwa, ale i nowe funkcje.Użytkownicy Windowsa 7 i Windowsa 8.1 mogli skorzystać z darmowej aktualizacji do "dziesiątki" w rok po premierze systemu - przynajmniej w teorii. Okazuje się, że Windows 10 wciąż dostępny jest za darmo - wystarczy skorzystać z oficjalnego narzędzia, o czym pisaliśmy na początku grudnia 2019 r.