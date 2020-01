Uber i Bolt w Polsce stają się "nielegalne". Co teraz?

Czekają nas zmiany.





Wchodząc w Nowy Rok okazało się, iż czysto teoretycznie. Dlaczego? Wszystko przez nowe przepisy „Lex Uber” zaostrzające prawo o transporcie drogowym. Wprowadzając nową ustawę rządzący mieli na celu stworzyć sankcje dla firm zajmujących się przewozem osób z poziomu aplikacji na smartfony. Jak to wszystko ma więc teraz działać?Oficjalnie nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2020 roku, czyli od dzisiaj.– do tej pory tego typu wymagania stosowane były tylko i wyłącznie w przypadku taskówkarzy. To jednak jeszcze nie koniec. Samochody Ubera oraz Bolta, aby funkcjonować bez przeszkódNiestety nowe przepisy są nieco dziurawe.Do tej pory nie wiadomo, jak dokładnie uregulować kwestię wystawienia rachunku za przejazd – użytkownik aplikacji otrzymuje go przecież każdorazowo na maila, a nie w formie papierowej. Nie wiadomo także, jak ma wyglądać licencja, która będzie obowiązywała w przypadku przewozu osób przez popularną konkurencję dla klasycznych taksówek. Oznaczenie pojazdu? W tym wypadku chodzi już o zatwierdzenie wybranych wzorów: to także nie zostało do tej pory zrobione.Jeśli chcecie dalej korzystać ze wspomnianych aplikacji, to póki co nie ma się o co martwić., w którym to kierowcy bez odpowiednich dokumentów oraz spełnionych wymagań nie będą karani. Od końca marca można spodziewać się jednak, iż urzędnicy będą wymagali stosowania się do przepisów oraz zgłoszenia się po licencję.To wątpliwe, jednak wszystkie osoby, które dorabiały sobie na przewozie osób mogą mieć teraz nieco utrudnione zadanie.Źródło: PAP